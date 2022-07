Saúde Vídeos no YouTube mostram “rinoplastia caseira”, e médicos apontam riscos; em São Paulo, homem foi internado ao tentar operar o nariz

28 de julho de 2022

Procedimento foi finalizado com "sutura com fio absorvível e super-bonder".

Um paciente foi admitido na noite da última quinta-feira (21) em um pronto-socorro na região do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, com um ferimento no nariz após uma tentativa de “rinoplastia caseira”.

Médicos destacaram que técnicas caseiras para afinar o nariz, além de ineficazes, podem piorar a aparência e acarretar complicações graves, como necroses, infecções, obstrução nasal e choque anafilático, condições que podem até mesmo levar à morte.

O paciente atendido na Zona Sul de São Paulo teria se guiado por vídeos da internet e utilizado álcool 70% para higienizar a região do nariz durante o procedimento. Ele teria relatado aos médicos que não usou luva nem limpou o sangue “para não abrir os pontos”, mas que utilizou um anestésico veterinário e finalizou o procedimento com “sutura com fio absorvível e super-bonder”.

“A pasta esclarece que, após ser acolhido pela equipe médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipe de bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários. A SMS reforça que o paciente recebeu alta hospitalar no mesmo dia, além de encaminhamento para retorno com a especialidade BMF. Ele foi encaminhado para também seguir atendimento na rede com serviço de psicologia”, disse a prefeitura de São Paulo, em nota.

Vídeos sobre como fazer procedimentos caseiros para reduzir ou afinar o nariz, divulgados na internet como “rinoplastias caseiras”, se proliferaram em redes sociais como o YouTube.

Além disso, filmagens de cirurgias feitas em hospitais por médicos qualificados também têm sido usadas por usuários das redes sociais, que tentam “copiar” os procedimentos hospitalares em casa.

Riscos

Segundo o médico Rodrigo Lacerda, cirurgião plástico especialista em rinoplastia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), as técnicas caseiras para tentar afinar ou reduzir o nariz se popularizaram nos últimos anos.

De acordo com o médico, são vários os riscos envolvidos: “Tem o risco de necrose, risco de infecção por ter feito sem a assepsia e por usar material não esterilizado, e um risco de obstrução nasal muito grande. As incisões feitas em uma rinoplastia precisam ser muito precisas, em locais bem definidos para não ter esse risco”.

Vídeo removido

Por e-mail, a assessoria de comunicação do YouTube informou que um dos vídeos foi retirado do ar. Outros conteúdos sobre o tema, que mostram intervenções menos invasivas, como o uso de dilatadores nasais para alterar a aparência do nariz, passaram a ter restrição de idade na plataforma – ou seja, só usuários com mais de 18 anos podem acessá-los.

