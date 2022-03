Leandro Mazzini Vidraça

Por Leandro Mazzini | 8 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) está experimentando pela primeira vez a sensação de ser “vidraça”. (Foto: Alesp/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) está experimentando pela primeira vez a sensação de ser “vidraça”. O apedrejamento público vem de todos os lados, da esquerda à direita. As falas machistas podem lhe custar o mandato. Já chegou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) um pedido de cassação protocolado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).

Conselho

O deputado também é alvo de outras 10 representações que serão analisadas pelo Conselho de Ética da Casa.

Podemos

Isolado e rechaçado pela cúpula do Podemos, o deputado deve anunciar sua desfiliação da legenda nos próximos dias.

Mulheres na pauta

O Senado dedicará a sessão de hoje para votar projetos da bancada feminina, como homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Uma das propostas em discussão é o PL 3048/2021, que aumenta penas para crimes contra a honra (calúnia e difamação).

Trajetória

Em vários momentos de sua trajetória política, Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em episódios de agressões contra mulheres. Um dos rompantes mais polêmicos aconteceu em 2014. Na Câmara, o então deputado federal disse que não estupraria a colega Maria do Rosário (RS) porque “ela não merecia (ser estuprada)”.

Pillar

Ciro Gomes (PDT-CE), pré-candidato à Presidência, também criou situação constrangedora ao afirmar, em 2002, que a importância de sua então mulher, Patrícia Pillar, estava no fato de “dormir” com ele.

Moro & Bivar

O pré-candidato Sergio Moro e o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, voltaram a se falar com frequência. Moro não esconde insatisfações com o Podemos e Bivar oferece a capilaridade do partido – oficializado pelo TSE – para o ex-juiz deslanchar nas pesquisas.

Repúdio

O PSB repudia, em nota, os ataques que o prefeito de Itabira (MG), Marco Lage, tem sofrido em razão da nomeação da professora Laura Souza para comandar a Secretaria de Educação: “Os ataques consistem, essencialmente, em manifestações homofóbicas, visto que a secretária municipal de Educação é militante do movimento LGBTQIA +”.

Boiada

Alinhado com o presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirma hoje aos líderes partidários que vai colocar em votação nos próximos dias o projeto (PL 191/2020) que permite mineração em terras indígenas.

Urgência

Bolsonaro tem defendido que a guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe uma “boa oportunidade” para aprovar o projeto como forma de suprir a possível escassez de fertilizantes. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), já apresentou pedido de urgência para votação da proposta.

Sanfoneiro

O ministro do Turismo, Gilson Machado, tem distribuído fotomontagens bem amadoras – ao lado do presidente Jair Bolsonaro – em grupos de WhatsApp. Quem recebe constata que comunicação não é o métier do sanfoneiro.

Imposto zerado

Vai ficar mais barato comprar jet-skis, balões e dirigíveis. Esses itens deixam de pagar 18% do imposto de importação a partir do dia 12 de março. A portaria do Ministério da Economia tem como objetivo impulsionar o turismo náutico no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini