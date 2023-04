Rio Grande do Sul Vila da Mônica Gramado terá Caça aos Ovos neste domingo de Páscoa

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Visitantes poderão participar, ao lado da Turminha, de uma aventura inesquecível ao melhor estilo do bairro do Limoeiro Foto: Divulgação Visitantes poderão participar, ao lado da Turminha, de uma aventura inesquecível ao melhor estilo do bairro do Limoeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Se celebrar a Páscoa na capital nacional do chocolate artesanal já é muito gostoso e divertido, imagine comemorar esta data com uma aventura inesquecível ao lado da Turminha na Vila da Mônica Gramado. Neste domingo (09), os visitantes do parque poderão participar da Caça aos Ovos ao melhor estilo do bairro do Limoeiro, com muitas surpresas e brincadeiras.

A atividade vai ocorrer em diversos pontos do bairro do Limoeiro em busca de pistas que levarão a Turminha e as crianças até o Baú de Páscoa. Para desvendar o mistério do desaparecimento do Baú, os visitantes terão a ajuda dos integrantes da Turma da Mônica para encontrar os desejados chocolates de Páscoa.

Ingressos

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site www.viladamonica.com.br ou na Central de Vendas: (54) 99949-4072. A Vila da Mônica Gramado fica às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal. Funciona diariamente, exceto às terças-feiras, das 10h às 17h.

▪ Ingressos antecipados à venda no site: www.viladamonica.com.br

▪ Baixa temporada: R$ 179,00

▪ Alta temporada: R$ 189,00

▪ Acima de 60 anos: R$ 119,00

▪ PcD infantil tem acesso gratuito

▪ PcD adulto e acompanhante PcD: R$ 89,00 somente na bilheteria.

Os ingressos comprados diretamente na bilheteria possuem valores maiores do que os antecipados.

Sobre a Vila da Mônica

Com atrações para todas as idades, a Vila da Mônica Gramado é um parque temático que faz com que os visitantes se sintam no universo criado por Mauricio de Sousa. Toda a ambientação remete ao bairro do Limoeiro, onde Cebolinha, Cascão, Mônica, Magali, Milena e os demais integrantes da Turma vivem suas aventuras. São mais de 20 atrações para surpreender os visitantes em cenários como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco, do Luca e da Milena, além de uma infraestrutura pensada para que as famílias passem o dia por lá.

Na Casa da Mônica, por exemplo, ela prepara uma festa do pijama e todos os convidados caem no sono, atravessam um túnel mágico e chegam a um lugar muito divertido. Já na Casa da Magali, todos podem confeitar suas próprias guloseimas. A Praça do Sansão fica bem no coração da Vila da Mônica Gramado e tem uma linda árvore azul. Mas, em vez de flores, a planta tem nos galhos vários coelhos, iguais ao fiel escudeiro da Mônica. Na Vila, além de conhecer a Turminha, os visitantes podem curtir atrações clássicas como o carrossel do Chico Bento, a roda gigante e a Dinolândia, um espaço dedicado aos pequenos de até 24 meses, com brinquedos pensados especialmente para quem já nasceu fã das crianças do bairro do Limoeiro.

Sobre Mauricio de Sousa Produções Ao Vivo

A MSP Ao Vivo tem como missão transformar o universo criado por Mauricio de Sousa em experiências inesquecíveis para toda a família. Por meio de parques, centros de entretenimento familiar, espetáculos musicais, restaurante, encontro com personagens, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos em hotéis, shoppings e feiras de negócios, milhares de pessoas de todas as idades têm contato com a Turma da Mônica de forma lúdica, educativa e cultural. A divisão é liderada pelo empresário, produtor e diretor de produção da MSP, Mauro Sousa, filho de Mauricio e inspiração para criação do personagem Nimbus. Junto de uma equipe supercompetente, os projetos da MSP Ao Vivo, sejam fixos ou itinerantes, impactaram direta ou indiretamente, mais de 60 milhões de pessoas todos os anos.

https://www.osul.com.br/vila-monica-gramado-caca-ovos-domingo-pascoa/

2023-04-06