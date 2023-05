Grêmio Villasanti aparece de máscara em treino do Grêmio e começa processo de recondicionamento físico

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O volante sofreu "múltiplas fraturas na face" Foto: Lucas Uebel/Grêmio O volante sofreu "múltiplas fraturas na face" (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após sofrer múltiplas fraturas na face depois de se chocar com o zagueiro Kannemann, o volante Villasanti apareceu no treino do Grêmio com uma máscara. O jogador está liberado do ponto de vista clínico e começou o processo de recondicionamento físico para voltar estar à disposição do técnico Renato Portaluppi.

A lesão de Villasanti aconteceu na estreia do Brasileirão contra o Santos. Ele passou por uma cirurgia nos dias seguintes e não atua desde então. O jogador terá que se recuperar do tempo que não pode entrar em campo, adquirir forma física ideal, massa muscular e, aí sim, ficar à disposição. Nesta quarta-feira (03), ele realizou um trabalho separado com bola acompanhado da preparação física.

O clube gaúcho encomendou uma máscara facial para Villasanti. O equipamento será usado pelo paraguaio nas partidas para proteger a região lesionada recentemente. O Grêmio recebe o Bragantino no próximo domingo (07) pela quarta rodada do Brasileirão. A bola rola na Arena, em Porto Alegre, a partir das 18h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/villasanti-aparece-de-mascara-em-treino-do-gremio-e-comeca-processo-de-recondicionamento-fisico/

Villasanti aparece de máscara em treino do Grêmio e começa processo de recondicionamento físico

2023-05-04