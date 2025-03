Futebol Vini Jr. apoia Luighi e critica a Conmebol: “Não fazem nada nunca”

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

"Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol?", postou Vini no Instagram. (Foto: Reprodução/Real Madrid))

O atacante Vini Jr., do Real Madrid, manifestou apoio a Luighi, que desabafou e chorou após sofrer ataques racistas durante a vitória por 3 a 0 do Palmeiras contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, na última quinta-feira (6).

“Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada! NUNCA!!!!!”, postou Vini.

Após se deparar com um torcedor imitando um macaco na lateral do campo, Luighi chorou muito no banco dos reservas e se revoltou durante a entrevista pós-jogo pelo fato de o repórter não ter feito qualquer menção ao ocorrido.

“Não, não. É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso? Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender”, disse Luighi.

A competição está sendo realizada no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol e país do Cerro Porteño, adversário do Palmeiras no jogo em questão.

CBF

Após ouvir a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou o pedido de punição aos torcedores e de exclusão do Cerro Porteño, do Paraguai, à Conmebol, pelo caso de racismo contra Luighi e Figueiredo, do alviverde, durante a partida de quinta.

A entidade protocolou uma ação exclusiva e encaminhou a denúncia à Fifa para acompanhar o processo e pressionar por punições mais rigorosas. O documento de 29 páginas elaborado pelas Diretorias Jurídica e de Governança e Conformidade da CBF cobra tolerância zero contra atos discriminatórios e exige severa punição esportiva aos torcedores e ao clube paraguaio.

A CBF e o Palmeiras alegam que o protocolo global não foi respeitado. Conforme o regulamento da Fifa válido desde 2019, os árbitros devem seguir o procedimento de três etapas do Código Disciplinar: exigir que a agressão pare nos alto-falantes do estádio; suspender o jogo até que cessem as agressões e, por fim, suspender a partida definitivamente.

“O que a gente espera da Conmebol é rigor. Basta de racismo e de multas que não levam a nada. Queremos punições esportivas”, declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

No documento, a CBF argumenta que o futebol é um espaço de igualdade e respeito. Por isso, “a punição do Cerro Porteño e dos envolvidos não é apenas uma necessidade jurídica, mas uma obrigação moral e institucional, para que o combate ao racismo deixe de ser um discurso vazio e passe a ser uma realidade concreta”.

A entidade ressalta ainda que as sanções aplicadas não tem tido o efeito de coibir novos casos. “Frise-se que a esmagadora maioria das vítimas advém do solo brasileiro”, diz a denúncia.

