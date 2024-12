Futebol Vini Jr. posa com troféus individuais em postagem de “Feliz Natal” nas redes sociais

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2024

Vini publicou nas redes sociais uma postagem desejando "Merry Christmas" e uma série de fotos com as taças conquistadas. Foto: Reprodução Vini publicou nas redes sociais uma postagem desejando "Merry Christmas" e uma série de fotos com as taças conquistadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os “presentes” chegaram mais cedo, mas o atacante brasileiro Vinícius Júnior aproveitou o Natal para compartilhar com os fãs os troféus individuais que ganhou neste fim de ano. Durante a pausa do futebol espanhol, o craque brasileiro do Real Madrid viajou para passar as festas nos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (25), ele publicou nas redes sociais uma postagem desejando “Merry Christmas” (Feliz Natal em inglês) e uma série de fotos da sua passagem pelo país, entre elas uma especial, com cinco taças:

– Fifa The Best de melhor jogador da temporada 2024/25;

– Fifa The Best Men’s 11, por estar na seleção da temporada;

– Melhor jogador da final da Copa Intercontinental;

– Dois troféus de melhor jogador da Copa Intercontinental, oferecidos por diferentes patrocinadores da competição.

Vini Jr. está aproveitando a passagem pelos EUA para curtir a NBA. Depois de prestigiar o jogo entre Orlando Magic e Boston Celtic segunda-feira, em Orlando, nesta quarta ele marcou presença no Madison Square Garden, em Nova York, e assistiu à vitória do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs por 117 a 114, pela NBA.

A folga de fim de ano começou mais cedo para Vini Jr., que estava suspenso do último jogo do Real Madrid em 2024, a vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no último domingo. Vice-líder do Campeonato Espanhol, um ponto atrás do Atlético de Madrid, o Real volta a campo no dia 3 de janeiro, contra o Valencia, fora de casa.

Vinícius Júnior termina a primeira metade da temporada com 14 gols pelo Real Madrid e cinco títulos conquistados em 2024: Supercopa da Espanha, Campeonato Espanhol e Champions League na temporada 2023/24, Supercopa da Uefa e Copa Intercontinental no segundo semestre, já na atual temporada.

