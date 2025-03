Esporte Vini Jr vê necessidade de mudanças na Seleção Brasileira: “Temos que repensar tudo”

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Atacante diz que próxima Copa está próxima e não quer perder novamente

Vini Jr. admitiu que a Seleção Brasileira jogou muito mal contra a Argentina. Nesta terça-feira (25), o Brasil foi goleado por 4 a 1 no Estádio Monumental de Núñez, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador disse que o time precisa de mudanças até o Mundial, competição a qual “não quer perder outra vez”.

“Hoje a gente chega no vestiário e nem tem muito o que falar. É só pensar o que fizemos dentro de campo, jogamos muito mal e a Argentina fez uma excelente partida com seu público. A gente tem que repensar tudo o que estamos fazendo”, disse o jogador do Real Madrid.

“Só falta um ano para a Copa do Mundo, eu já joguei uma Copa e não quero perder outra vez”, afirmou Vini Jr.

O atacante conta que a Seleção sabe do peso da camisa que veste, mas entende que o time não vai desistir de melhorar para se classificar para a Copa do Mundo e criar um grande elenco.

“Tem que fazer muita coisa diferente e fazer as coisas boas que estamos fazendo para ir criando um grande elenco. Todo mundo sabe o peso dessa camisa, a dificuldade de tudo… Tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida, não desistimos nunca. Vamos nos classificar para a Copa do Mundo”, disse o atleta.

Vinicius Junior afirma que a Argentina tem muito tempo de trabalho e já tem entrosamento, enquanto a Seleção Brasileiro ainda tenta encontrar seu estilo de jogo.

“Acredito que a Argentina tem muito tempo de trabalho, são muitos jogadores que jogam muito tempo juntos, ganharam a última Copa. Estamos tentando encontrar a nossa maneira de jogar e de criar confiança da torcida. O trabalho é longo e temos que seguir melhorando.”

2025-03-26