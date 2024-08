Futebol Vinícius Jr. rejeita proposta do futebol saudita; multa do Real Madrid é de R$ 6 bilhões

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Aos 24 anos, Vini Jr. tem contrato com o Real Madrid até 2027. (Foto: Real Madrid/Divulgação)

Candidato à Bola de Ouro e melhor jogador do mundo na última temporada, o atacante brasileiro Vinicius Junior respondeu à proposta do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que ofereceu o maior contrato da história do esporte para levá-lo ao Al-Ahli. De acordo com o portal “The Athletic”, o brasileiro teria recusado a oferta de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões aproximadamente na cotação atual) em cinco anos, entre salários e bônus.

Os sauditas querem Vinícius como o grande astro do futebol do país e, para isso, ofereceram ao atacante do Real Madrid, da Espanha, um valor bilionário. Além de atuar pelo Al-Ahli, o camisa 7 seria o embaixador da Copa do Mundo de 2034 que será disputada no Oriente Médio.

Os representantes da Arábia Saudita abriram conversas com o Real Madrid. Contudo, o clube espanhol respondeu inicialmente que não negociará Vini Jr., e o jogador só sairia mediante ao pagamento da multa rescisória de 1 bilhão de euros. Por sua vez, os árabes entendem que há margem para negociação e não desistiram do acerto.

Aos 24 anos, Vini Jr. tem contrato com o Real Madrid até 2027 e formará o quarteto a partir desta temporada ao lado de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodrygo. Com o novo contrato o salário do brasileiro triplicou, e ele recebe atualmente € 10,5 milhões por ano (cerca de R$ 63 milhões). No entanto, os valores não chegam perto do € 1 bilhão em cinco temporadas oferecidos pelo PIF.

As cifras propostas pelos sauditas fariam de Vinícius o atleta mais bem pago da história. Ele superaria o japonês Shohei Otani, cujo contrato com o Los Angeles Dodgers, da Major League Baseball, dos EUA, é de US$ 700 milhões por cinco temporadas. Logo atrás vêm Lionel Messi, do Inter Miami, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.

Ao longo dos últimos meses, o governo saudita também chegou a ventilar a contratação de Kevin de Bruyne, do Manchester City, mas o negócio não avançou. Para reforçar o campeonato local e sediar a Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita trouxe Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, entre outros atletas, para reforçar times como Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad.

Se fosse contratado pelo valor da multa rescisória, Vini Jr. se tornaria a contratação da história do futebol, ultrapassando os 222 milhões de euros (cerca de R$ 880 milhões) pagos pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona por Neymar, em 2017. Desde então, nenhuma outra negociação ultrapassou a casa dos 220 milhões de euros.

Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018, contratado junto ao Flamengo por 45 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões à época). Em 2024, é o favorito para a conquista da Bola de Ouro, premiação entregue pela France Football, em outubro deste ano.

