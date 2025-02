Futebol Vinícius Júnior compra clube de futebol de Portugal “lotado” de brasileiros

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

Astro do Real Madrid se uniu a outros três investidores para adquirir participação no FC Alverca.

Eleito Fifa The Best na temporada, o atacante Vinícius Júnior tem se destacado não apenas como um dos principais jogadores de futebol do mundo, mas também por sua habilidade em diversificar seus investimentos e aprofundar sua atuação nos negócios. Agora, o craque brasileiro se uniu a um grupo de investidores para adquirir uma participação significativa no FC Alverca, clube da segunda divisão do futebol português, reforçando assim sua incursão no setor esportivo.

A informação foi divulgada pelo jornal esportivo Record, de Portugal, que relatou que o ex-acionista majoritário do time, Ricardo Vicintin, optou por se desvincular do clube e vender sua participação. A venda envolveu cerca de 70% a 80% do total do empreendimento, com o novo grupo de investidores adquirindo uma fatia considerável do FC Alverca. A venda representa um passo significativo no processo de renovação e transformação do clube, que passa a contar com novos donos e uma abordagem diferente para os seus negócios.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo clube, “O FC Alverca – Futebol, SAD informa que o engenheiro Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade a um grupo de investidores espanhóis e brasileiros”. Além disso, foi confirmado que Matheus Ornelas, o atual CEO do time, será o responsável pela gestão do FC Alverca até o fim da temporada. A imprensa portuguesa, como o Record, indicou que os nomes dos novos donos e gestores do clube serão revelados nas próximas semanas, embora o valor da transação não tenha sido especificado.

Situado em Alverca do Ribatejo, nos arredores de Lisboa, o FC Alverca ocupa atualmente a segunda posição na Liga Portugal 2, estando a apenas dois pontos de distância do líder Tondela. O time já teve uma passagem marcante pela elite do futebol português, tendo jogado na Primeira Liga por cinco temporadas, e agora está em busca de retornar à divisão principal, podendo alcançar essa meta caso termine entre os dois primeiros colocados do campeonato deste ano. Além disso, o clube passou mais cinco temporadas competindo na “Série B” do futebol português, com a esperança de voltar a se firmar como uma equipe de destaque.

Conforme destaca o jornal Marca, o elenco do FC Alverca conta com 15 jogadores brasileiros, uma “tradição histórica” que vem de sua relação com atletas compatriotas de Vinícius Júnior. Essa conexão com o futebol brasileiro é uma característica marcante do clube e provavelmente influenciará o futuro do time.

Além de Vinícius Júnior, outro astro do futebol mundial, Kylian Mbappé, também tem investido no futebol. Recentemente, o atacante francês comprou o SM Caen, um clube com tradição na Ligue 1, mas que luta para retornar à elite do futebol francês. Mbappé adquiriu 80% da equipe por 15 milhões de euros, consolidando sua presença no cenário empresarial esportivo.

