Esporte Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo no Globe Soccer Awards

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A premiação é organizada pela Associação Europeia de Clubes e pela Associação Europeia de Agentes de Jogadores. Foto: Real Madrid/Divulgação A premiação é organizada pela Associação Europeia de Clubes e pela Associação Europeia de Agentes de Jogadores. (Foto: Real Madrid/Divulgação) Foto: Real Madrid/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, ganhou mais um prêmio individual nesta sexta-feira (27). Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro recebeu o troféu de melhor jogador do mundo no Globe Soccer Awards.

A premiação é organizada pela Associação Europeia de Clubes e pela Associação Europeia de Agentes de Jogadores.

“Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje”, disse Vini Jr após conquistar o prêmio.

A distinção conquistada em Dubai se junta ao prêmio de melhor do mundo no Fifa The Best, que o brasileiro faturou também neste mês, quebrando um jejum de 17 anos sem que um jogador do país conquistasse a premiação de melhor do planeta.

Nesta sexta, em Dubai, o astro português Cristiano Ronaldo disse que Vinicius Júnior foi injustiçado na Bola de Ouro, honraria entregue pela revista France Football e que, em 2024, premiou o espanhol Rodri, do Manchester City.

“O Cristiano estava falando que acredita que sou o melhor. É meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. É uma honra. Agradecer aos meus companheiros, minha família, ao Flamengo que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante”, completou Vini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/vinicius-junior-e-eleito-o-melhor-do-mundo-no-globe-soccer-awards/

Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo no Globe Soccer Awards

2024-12-27