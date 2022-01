Saúde Vinte e dois hábitos para 2022: especialistas listam estratégias para melhor qualidade de vida no ano novo

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Dicas foram dadas por uma personal organizer, um economista e uma psicóloga. (Foto: Pixabay)

Que tal começar o ano com novos hábitos? Uma personal organizer, um economista e uma psicóloga indicam 22 estratégias para adotar em 2022.

As dicas são para proporcionar uma melhor qualidade de vida a partir da organização dentro de casa e/ou do local de trabalho, das finanças e também da saúde mental. Confira a seguir as sugestões:

Organização pessoal

Celiana Waldeck é personal organizer há 3 anos e adotou para si um estilo de vida minimalista. Ela elenca atividades práticas de organização, principalmente em casa, para eliminar e evitar bagunças. Algumas dicas, inclusive, podem ser aplicadas nas relações interpessoais.

1 – Não deixe nada para depois

Desenvolva o hábito de resolver/fazer as coisas no momento em que elas precisam ser feitas. Seja a arrumação da casa, de um armário, de uma gaveta ou ter aquela conversa com alguém; faça hoje, faça logo. Deixar as coisas para depois é algo limitante, pois amarra você àquilo que já deveria ter sido resolvido. Isso deixará você livre para cuidar das outras coisas que a vida lhe demandará.

2 – Trabalhe o desapego

Olhe ao redor e veja quantas coisas ainda guarda consigo que não precisa mais ou não faz mais sentido mantê-las com você.

3 – Arrume a bagunça

Nem sempre é fácil organizar as coisas na vida. O tempo, espaço de convívio, os objetos ou os armários. Então, por onde começar? Comece se propondo a fazer. A bagunça de hoje é o resultado da organização que deveria ter sido feita ontem.

4 – Tenha o suficiente

Quantas vezes você já arrumou a mala para uma viagem e usa só um terço das coisas que leva? Quantos aparelhos de jantar, jogos de talheres ou de lençol de cama que ficam nos armários e são usados uma vez ou outra? Passam os anos e eles até estragam porque não são usados com a frequência para a qual foram fabricados.

5 – Defina o local de cada coisa

A tranquilidade para encontrar o que se precisa no momento em que precisa é um dos maiores benefícios da organização. Itens, como aqueles relativos a saúde (remédios, termômetro, exames), utensílios domésticos, material de escritório, documentos, devem ter lugares específicos.

6 – Devolva tudo ao seu devido lugar

Manter a organização é uma atitude tão desafiadora quanto conseguir organizar as coisas.

Para compensar o tempo empreendido na tarefa de organizar, desenvolva o hábito de colocar de volta no lugar àquilo que de lá foi retirado.

7 – Valorize seu tempo

Quando conseguimos colocar as coisas em ordem em casa, no trabalho ou no espaço em que vivemos e convivemos, experimentamos a satisfação de estar no controle de nossa vida. Saber onde se encontra cada coisa e ter a certeza de que será localizada sempre que necessário evita alto nível de estresse, confusão, sensação de fracasso, atrasos e, principalmente, perda de tempo.

Finanças

O economista Cláudio Bahia destaca que, com as eleições em 2022 e todo o cenário de instabilidade política, social e econômica do país, o amapaense tem grandes obstáculos nas finanças. No entanto, para ele, boas estratégias podem amenizar os riscos.

8 – Evite mais dívidas

Evite contratar novas dívidas, se possível crie reservas de emergência, fazendo algum investimento financeiro (renda fixa, por exemplo). Lembre-se que deixar o dinheiro parado na conta é sinônimo de perder dinheiro em um país com inflação de dois dígitos.

9 – Use seu dinheiro com o que importa

Privilegie os gastos necessários (alimentação, moradia e vestuário) em detrimento aos supérfluos.

10 – Pesquise e economize na hora de comprar

Para minimizar os impactos da inflação com a redução do poder de compra de seu salário, saiba onde vale mais a pena gastar seu dinheiro. Pesquise, compare preços, busque as promoções, faça substituição de produtos por similares de outras marcas.

11 – Quando o assunto é finanças, a participação de todos da casa é importante

Envolva a família no controle do consumo no domicílio, evitando desperdícios.

12 – Pague as contas em dia

Evite pagar multas porque pagou a conta com atraso e busque descontos reais.

13 – Renda extra ‘salva’

Busque gerar renda extra, empreenda. Quando o orçamento está no limite ou deficitário, essa é uma estratégia que pode ser adotada para folgar as finanças.

14 – Disciplina!

Seja disciplinado, planeje e exerça rígido controle sobre suas receitas e despesas para reorganizar sua vida financeira.

Saúde mental

Suymara Braga, especialista em psicologia positiva, indica apostar no cultivo de emoções positivas em 2022, para construir um novo ano de felicidades.

15 – Pratique a solidariedade

A solidariedade. Tenha vontade de cooperar, ajudar o outro.

16 – Tenha fé

A esperança nos impulsiona para a ação, nos faz acreditar em dias melhores.

17 – Seja grato

Olhar mais para o que já temos nos torna mais amorosos, alegres e propensos a dias mais felizes, proporcionando até aumento de imunidade e menos chances de doenças, como a ansiedade ou a depressão.

18 – Conviva com pessoas do bem

Viva histórias afetivas felizes com amigos e pessoas bem humoradas. Manter uma rede de relacionamento saudável te ajuda em dias de “perrengue”.

19 – Ouça o outro

Mantenha uma escuta ativa, respeito para com as opiniões contrárias. Sua vida não pode virar uma arena de discussão, drene os hormônios positivos.

20 – Busque seu propósito

Entenda o que faz sentido à sua vida e como você pode ajudar a tornar o mundo melhor.

21 – Saiba o que você quer neste novo ano

Você fez sua lista para 2022? Tenha clareza de sonhos e metas. Nada de listas grandes. Espere que coisas boas aconteçam, agindo!

22 – Auto avaliação é importante

Dedique um tempo para se analisar e, quem sabe, redefinir seus comportamentos. Trabalhe para eliminar aquele hábito que não está fazendo bem para si e nem para os outros. Tenha escolhas conscientes e viva um ano mais feliz.

