Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Até o momento, os Estados que mais emitiram a CIN são: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo Foto: Divulgação Até o momento, os Estados que mais emitiram a CIN são: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Vinte milhões de brasileiros já têm a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), lançada em julho de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Até o momento, os Estados que mais emitiram a CIN são: Minas Gerais, com 2,46 milhões de documentos; Rio Grande do Sul, com 1,92 milhão; e São Paulo, com 1,91 milhão. Proporcionalmente à população, os destaques em número de emissões são: Piauí, onde 29,78% dos habitantes já tiraram a nova carteira; Acre, com 23,79%; e Alagoas, com 19,22% da população.

A meta do governo federal, até o fim de 2026, é ter cerca de 130 milhões de emissões da CIN. O documento é válido em todo o território nacional e substitui o antigo RG (Registro Geral) para todos os fins.

No entanto, a CIN não precisa ser solicitada imediatamente, pois o modelo antigo da carteira de identidade permanece válido até 2032.

A CIN está disponível em formato físico (papel e cartão) e digital com o mesmo valor legal. A versão digital está no aplicativo Gov.br. O documento estabelece o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como o único número de identificação para cada brasileiro.

