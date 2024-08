Celebridades Viola Davis declara amor ao Brasil: “Sempre que volto, sinto que estou mudada”

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Atriz norte-americana falou sobre sua conexão com o país, além de elogiar as pessoas e a comida Foto: Reprodução/Instagram Atriz norte-americana falou sobre sua conexão com o país, além de elogiar as pessoas e a comida (Foto: Reprodução/instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz norte-americana Viola Davis, que celebrou o aniversário de 59 anos no domingo (11), voltou a declarar seu amor pelo Brasil. Em uma entrevista concedida à Vogue, a estrela da série “How To Get Away With Murder” falou sobre sua conexão especial com o País, uma relação que foi evidenciada recentemente durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando Viola celebrou as conquistas de atletas brasileiros através de postagens e comentários nas redes sociais.

Ao ser questionada sobre seus planos de visitar o Brasil novamente, a atriz não precisou refletir muito antes de responder: “Toda hora. Eu amo o Brasil. Eu amo, amo, amo. Eu amo como ele se revela lentamente. E faz isso através das pessoas. Oh, e a comida é apenas rica…. Eu estou sempre cheia [risos]. Sempre que volto do Brasil, sinto que estou mudada. Salvador e Rio são duas experiências magníficas. Acho que ganho uns cinco quilos quando vou. É tudo muito bom”.

Viola, que faz parte do seleto grupo “EGOT” – formado por artistas que receberam as quatro principais premiações do entretenimento norte-americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards –, também falou sobre o lançamento recente de sua própria editora de livros, a JVL Media.

“Estamos procurando novas vozes de pessoas negras. Às vezes, nós somos esquecidos pela indústria. E nós estamos procurando amplificar as vozes que estão na periferia, que estão batendo na porta tentando entrar. O que se busca são histórias de vida e esses atores estão contando suas histórias em todos os gêneros”, explicou.

“Além disso, estamos tentando ter autonomia sobre a nossa própria voz. Quando você possui a propriedade intelectual, quando o material é seu, você tem controle sobre a sua história. E o que nós não precisamos agora em Hollywood é da mão de alguém sobre nossas histórias, manufaturando-as e enviando-as ao público geral sem nada da voz original. Eu acho que esse é o nosso legado como uma empresa de produção negra”, continuou.

Viola Davis declara amor ao Brasil: "Sempre que volto, sinto que estou mudada"

