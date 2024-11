Mundo Visita do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Amazônia ocorre um pouco antes de mudança na política climática com os norte-americanos sob a liderança de Trump

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

O presidente Biden visitará a floresta amazônica para se envolver com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger o ecossistema crítico. (Foto: Adam Schultz/The White House)

Joe Biden se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Amazônia brasileira quando viajar para Manaus no final deste mês, uma visita simbólica, já que os EUA provavelmente verão uma mudança dramática na política climática sob o presidente eleito Donald Trump.

A Casa Branca confirmou na noite de quinta-feira (7) que Biden incluiu a ida a Manaus, uma cidade de 2 milhões de habitantes no coração da maior floresta tropical do mundo, em seu tour sul-americano pelo Brasil e Peru entre 14 e 19 de novembro.

A Reuters noticiou pela primeira vez no mês passado que Biden deveria chegar à floresta tropical antes de uma cúpula do G20 no Rio de Janeiro, onde se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Em Manaus, o presidente Biden visitará a floresta amazônica para se envolver com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico”, disse a Casa Branca em comunicado.

Cientistas consideram a proteção da Amazônia vital para conter a mudança climática devido à grande quantidade de dióxido de carbono que suas árvores absorvem. Lula se comprometeu a acabar com o desmatamento na região até 2030.

Biden e Lula estão de acordo no que diz respeito à política climática. No ano passado, o democrata se comprometeu a solicitar 500 milhões de dólares ao Congresso dos EUA para apoiar o Fundo Amazônia, administrado pelo Brasil.

Acordo de Paris

As coisas, no entanto, devem mudar drasticamente quando Trump voltar ao poder em janeiro. O republicano chamou a mudança climática de farsa e disse que planeja retirar os EUA do Acordo de Paris de 2015 sobre o clima.

As políticas de Trump são vistas como mais próximas das do ex-presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, que foi chamado de “Trump dos trópicos” e reverteu as proteções ambientais durante seu mandato de 2019 a 2022.

No início desta semana, Lula parabenizou Trump por sua vitória e disse que o mundo precisava de “diálogo e trabalho conjunto”. Mais tarde, ele conversou com Biden para discutir a viagem do líder americano ao Brasil.

A visita de Biden à Amazônia segue uma viagem semelhante do presidente francês Emmanuel Macron, que esteve na floresta tropical em março. O Brasil sediará a cúpula climática COP30 em Belém no próximo ano. As informações são do portal de notícias Terra.

