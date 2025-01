Política Visivelmente abatido e em meio a tratamento contra o câncer, Fuad Noman é empossado prefeito de Belo Horizonte de maneira virtual

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O prefeito da capital mineira tem 77 anos e foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Foto: Reprodução via Câmara de Belo Horizonte O prefeito da capital mineira tem 77 anos e foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. (Foto: Reprodução via Câmara de Belo Horizonte) Foto: Reprodução via Câmara de Belo Horizonte

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi empossado na tarde desta quarta-feira (1º) virtualmente, por recomendação médica. Noman não esteve presencialmente no ato oficial na Câmara de Belo Horizonte diante da imunidade baixa por se submeter nos últimos meses a um tratamento contra câncer.

De máscara e com dificuldades para falar, Noman fez o juramento apenas e o discurso dele foi lido pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil). O vice chegou a se emocionar ao ler parte do discurso em que Fuad agradece a Deus e aos médicos que o trataram.

“Estou aqui também para agradecer – em primeiro lugar, a Deus, que está sempre ao meu lado, principalmente quando eu mais preciso. Quero agradecer ao corpo médico e aos funcionários do Hospital Mater Dei que me curaram de um câncer. E agora me recupero para que possa estar pronto para essa nova batalha do segundo mandato”, diz trecho de nota divulgada.

“Em função do tratamento contra um câncer a que foi submetido recentemente, (o prefeito) está com a imunidade baixa e deve evitar locais com grande concentração de pessoas por risco de contrair alguma infecção”, finalizou.

Para evitar contágio de qualquer infecção que possa piorar o quadro, o chefe do Poder Executivo foi orientado a participar do evento de maneira remota.

O prefeito da capital mineira tem 77 anos e foi diagnosticado em junho último com linfoma não Hodgkin. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. Existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin.

O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças, informa o Inca. Como o tecido linfático é encontrado em todo o corpo, o linfoma pode começar em qualquer lugar. Pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos. De modo geral, o linfoma não Hodgkin torna-se mais comum à medida que as pessoas envelhecem.

Em caso de afastamento do prefeito belo-horizontino para continuação do tratamento contra a doença, o vice-prefeito que assumirá o comando da cidade de mais de 2 milhões de habitantes será Damião, que é conhecido na capital mineira por atuar como repórter na rádio Itatiaia e em programas de televisão.

Fuad foi reeleito no dia 27 de outubro de 2024, com 53,73% dos votos válidos. Ele teve 670.574 votos, enquanto o adversário, Bruno Engler (PL), 577.537 (46,27%). Outros 46.236 eleitores votaram em branco, e 61.885 anularam. Houve, ainda, 636.752 abstenções, o que representa 31,95% do total. Além dele, 41 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal da capital mineira para a legislatura 2025-2028. PL (6 vereadores) e PT (4 vereadores) são os partidos com as maiores bancadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/visivelmente-abatido-e-em-meio-a-tratamento-contra-o-cancer-fuad-noman-e-empossado-prefeito-de-belo-horizonte-de-maneira-virtual/

Visivelmente abatido e em meio a tratamento contra o câncer, Fuad Noman é empossado prefeito de Belo Horizonte de maneira virtual

2025-01-01