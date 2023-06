Saúde Vitamina C: para que serve, principais alimentos e como tomar

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Frutas cítricas são ricas em vitamina C, nutriente fundamental para o sistema imunológico. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vitamina C, ou ácido ascórbico, é uma vitamina que atua como antioxidante e fortalece o sistema imunológico, além de estimular a absorção de ferro dos alimentos.

Os principais alimentos ricos em vitamina C são as frutas, as verduras e os legumes, como abacaxi, caju, brócolis, limão, kiwi e tomate. Além disso, essa vitamina também pode ser encontrada em suplementos, que são comercializados em farmácias e lojas de produtos naturais, e que devem ser usados somente sob a orientação de um médico, ou nutricionista.

A baixa ingestão de vitamina C favorece o surgimento do escorbuto, uma doença que pode causar sinais e sintomas, como sangramento e inchaço da gengiva, cansaço e dor muscular.

Os principais benefícios do consumo da vitamina C para a saúde são:

1. Mantém a saúde da pele

A vitamina C é um potente anti-inflamatório e antioxidante que promove a produção de colágeno, uma proteína que participa da formação e regeneração da pele, ajudando na cicatrização de feridas.

Por participar na produção de colágeno, a vitamina C também ajuda a manter a firmeza e elasticidade da pele, prevenindo o surgimento de estrias, rugas e flacidez. Conheça mais alimentos que ajudam a prevenir a flacidez e as rugas.

2. Ajuda no combate à anemia

A vitamina C ajuda a combater a anemia, porque favorece a absorção do ferro presente nos alimentos, ajudando na formação da hemoglobina, um dos componentes das hemácias que é responsável pelo transporte de oxigênio pelo organismo e que normalmente está reduzida na anemia.

3. Fortalece o sistema imunológico

O consumo regular de vitamina C fortalece o sistema imunológico, porque melhora as funções das células de defesa do organismo, ajudando no combate a microrganismos como vírus, bactérias e fungos, prevenindo situações, como gripes, resfriados e alergias, por exemplo.

4. Diminui o colesterol “ruim” LDL

A vitamina C ajuda a diminuir os níveis de colesterol “ruim”, o LDL, no sangue, prevenindo o surgimento de doenças, como aterosclerose, derrame ou infarto. Isso pode ser explicado pelas propriedades antioxidantes dessa vitamina, que inibe a oxidação das células de gordura no organismo.

5. Controle da pressão arterial

A vitamina C possui propriedades antioxidantes que promovem o aumento dos níveis de óxido nítrico no organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos, melhorando a circulação de sangue e ajudando a controlar a pressão arterial.

6. Pode ajudar na prevenção do câncer

Graças ao seu potencial efeito antioxidante, a vitamina C tem sido associada à diminuição do risco de surgimento de alguns tipos de câncer, como pulmão, cólon, estômago, mama e próstata. Entenda como os antioxidantes podem ajudar na prevenção do câncer.

No entanto, é importante ressaltar que mais estudos são necessários para confirmar esse benefício da vitamina C, tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer.

7. Favorece a memória e a cognição

A vitamina C é essencial para a produção e liberação de dopamina, um neurotransmissor que ajuda a aumentar a sensação de prazer e melhorar o sono, o humor, a memória e o aprendizado.

Além disso, a vitamina C é um potente antioxidante que protege as células do sistema nervoso contra os danos causados ​​pelos radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação, podendo ajudar a prevenir doenças como demência, Alzheimer e doença de Parkinson, por exemplo.

Alimentos ricos em vitamina C

Os principais alimentos ricos em vitamina C são as frutas, como limão, caju, acerola, goiaba e abacaxi; os legumes, como tomate, pimentão e cenoura; e as verduras, como brócolis, espinafre e rúcula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/vitamina-c-para-que-serve-principais-alimentos-e-como-tomar/

Vitamina C: para que serve, principais alimentos e como tomar

2023-06-09