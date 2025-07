Saúde Vitaminas na menopausa: por que elas são tão importantes nesta fase da vida

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

As vitaminas na menopausa ajudam a suprir carências nutricionais que surgem com as mudanças hormonais. (Foto: Reprodução)

Você está passando pela menopausa e já percebeu que o corpo parece enviar sinais novos todos os dias? Pode ser calor intenso, insônia, irritação ou queda de cabelo. É natural ter dúvidas sobre como amenizar esses desconfortos. Entre as estratégias que mais ajudam, as vitaminas na menopausa têm um papel essencial para manter a saúde e o equilíbrio.

Elas não são apenas coadjuvantes. As vitaminas na menopausa ajudam a suprir carências nutricionais que surgem com as mudanças hormonais. Também participam da saúde dos ossos, da pele, do humor e até da energia do dia a dia.

Por que a menopausa muda tanto nosso organismo? A menopausa marca o fim do ciclo reprodutivo da mulher e acontece, em média, entre 45 e 55 anos. Quando os ovários reduzem a produção de estrogênio e progesterona, uma série de transformações começam a acontecer.

Algumas delas podem ser desconfortáveis: Ondas de calor; Sudorese noturna; Oscilações de humor; Secura vaginal; Queda de cabelo; Alteração no metabolismo.

Por isso, adotar hábitos saudáveis e ajustar a alimentação pode ajudar a passar por essa fase com mais tranquilidade.

Vitaminas na menopausa: quais são mais importantes? Nem todas as mulheres precisam das mesmas vitaminas. Mas algumas substâncias são muito relevantes nesse período.

Vitamina D

Fundamental para a absorção de cálcio e manutenção da saúde óssea, que fica mais vulnerável à osteoporose após a menopausa.

Vitamina B6 e B12

Essas vitaminas auxiliam no equilíbrio do humor e na saúde do sistema nervoso, além de combater a sensação de cansaço.

Vitamina C

Por ser um antioxidante, a vitamina C atua na prevenção de possíveis doenças que são resultantes do estresse oxidativo, além de ter colaborar no sistema imunológico e na produção de colágeno.

Vitamina E

Conhecida por suas propriedades antioxidantes. Pode ajudar a reduzir ondas de calor e proteger a pele.

Vitamina A

Outro antioxidante, a vitamina A também atua na saúde ocular. Ainda que não tenha um benefício específico entre as vitaminas na menopausa, ela melhora a saúde geral e na prevenção de algumas doenças.

Cálcio

Embora seja um mineral, é importante citar junto, pois atua em parceria com a vitamina D. Ajuda a manter os ossos e dentes fortes.

Magnésio

Auxilia no controle da ansiedade, contribui para o relaxamento muscular e melhora a qualidade do sono.

Se você está em dúvida sobre qual suplemento escolher, vale conversar com seu médico ou farmacêutico para entender a dosagem adequada.

Alimentação

Como a alimentação influencia essa fase? O que você coloca no prato também faz diferença. Alguns nutrientes ajudam a lidar melhor com os sintomas e dão suporte ao corpo:

– Soja e derivados: contêm isoflavonas, que têm efeito similar ao estrogênio;

– Peixes e castanhas: ricos em ômega-3, colaboram com o controle da inflamação;

– Frutas e legumes: são fontes naturais de vitaminas e fibras;

– Grãos integrais: ajudam no controle da glicemia e da saciedade.

Lembre-se de que dietas restritivas podem agravar sintomas. O equilíbrio é a melhor escolha.

Vitaminas na menopausa: por que elas são tão importantes nesta fase da vida

