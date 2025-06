Esporte Vitão e Bruno Henrique são denunciados pelo STJD e podem desfalcar o Inter no retorno do Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O zagueiro Vitão se tornou alvo da Procuradoria devido a declarações após o término da partida contra o Corinthians. (Foto: Reprodução/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio ao recesso do calendário nacional, o Inter tem um novo desafio nos bastidores: a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) formalizou denúncias contra o zagueiro Vitão e o volante Bruno Henrique, ambos chamados a depor e sujeitos a sanções disciplinares. Os incidentes ocorreram durante o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, realizado em 3 de maio e com derrota do Colorado por 4 a 2.

Vitão tornou-se alvo da Procuradoria em virtude de suas incisivas declarações proferidas após o término da partida. Suas palavras, carregadas de crítica à arbitragem, culminaram em sua denúncia com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Esse dispositivo legal trata da conduta de “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A sanção para tal infração pode variar de um a seis jogos de suspensão, além de uma penalidade pecuniária de R$ 100 mil.

Já a expulsão de Bruno Henrique no segundo tempo da partida na Neo Química Arena não foi o único revés. Ele acabou denunciado sob dois artigos distintos. O primeiro trata de “desrespeito a membros da equipe de arbitragem ou reclamação desrespeitosa de suas decisões”. A penalidade para tala infração pode variar de um a seis jogos de suspensão.

Adicionalmente, o atleta foi enquadrado no artigo 219, que versa sobre “danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva”. Para este último, as consequências são mais severas, podendo culminar em suspensão de 30 a 180 dias, além de uma multa de R$ 100 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/vitao-e-bruno-henrique-foram-denunciados-pelo-stjd-e-podem-desfalcar-o-inter/

Vitão e Bruno Henrique são denunciados pelo STJD e podem desfalcar o Inter no retorno do Brasileirão

2025-06-21