Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

O atleta foi suspenso pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). (Foto: Divulgação)

O zagueiro Vitão será desfalque nos dois próximos duelos do Inter no Campeonato Brasileiro. O atleta foi suspenso pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, o camisa 4 não poderá atuar contra Vitória e Ceará, os próximos compromissos do time no torneio. As reclamações contra a atuação da arbitragem na derrota do clube gaúcho para o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 3 de maio, foram os motivos para a denúncia.

O defensor colorado foi denunciado no artigo 243-F, por “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A pena prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e suspensão de uma a seis partidas. A acusação diz respeito à entrevista concedida ainda no gramado da Arena Corinthians.

“A gente sabe que aqui é sempre assim. Nosso time veio de uma sequência muito boa, mas infelizmente aqui dentro a gente sempre tem que jogar contra 12. É sempre assim. Nunca o que o Bruno Henrique fez é falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha cartão e tinha que ter tomado outro. Mas é normal. Teve o pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Quando bota árbitro cagado para apitar jogo, vai ser assim mesmo. É sempre assim. É 11 contra 12 nesta porcaria aqui”, afirmou Vitão.

Já o volante Bruno Henrique também passou por julgamento devido à acusação de danos à praça esportiva. O camisa 8 recebeu o segundo cartão amarelo e, posterior expulsão, depois de ser responsável por uma entrada violenta no adversário.

O meio-campista também foi alvo de denúncia por arremessar uma garrafa em direção à porta que dá acesso aos vestiários. Além disso, como o Inter atrasou o recomeço do jogo, ainda levou uma multa de R$ 3 mil. Inclusive, o Corinthians também não escapou e sofreu uma punição de R$ 80 mil por sua torcida proferir cânticos homofóbicos.

2025-06-23