Geral Vítimas de traficantes, brasileiras presas na Alemanha após terem malas trocadas por bagagem com drogas vão continuar detidas

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Médica veterinária Jeanne Paollini e a personal trainer Kátyna Baía completaram um mês detidas numa penitenciária feminina de Frankfurt. (Foto: Reprodução)

As goianas presas na Alemanha após terem malas trocadas por bagagem com drogas tiveram a prisão mantida pela Justiça de Frankfurt após audiência na manhã desta quarta-feira (5), dia em que completaram um mês detidas numa penitenciária feminina da cidade.

Segundo o gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás, que acompanha o caso, um juiz alemão pediu que as provas obtidas pela PF (Polícia Federal) durante a investigação sejam enviadas pelo Ministério da Justiça e pelo Itamaraty.

Durante a audiência, o juiz disse que a PF já enviou o inquérito por adida aduaneiro, que é a pessoa que representa o Brasil em assuntos técnicos e de negociação internacional, mas, além dessas provas, ele pediu as informações sobre a investigação e o inquérito dos presos na operação de terça-feira.

As autoridades alemãs disseram que há fortes indícios de que as brasileiras são mesmo inocentes, mas querem ter acesso a todos os vídeos obtidos pela Polícia Federal e ao inquérito completo, com a prisão dos suspeitos, antes de soltá-las.

Com a prisão das goianas, em 5 de março, a Polícia Federal começou a investigar o caso e achou indícios de que elas não estavam levando cocaína para a Alemanha.

Com o andamento da apuração, a polícia descobriu que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, trocavam etiquetas de malas para enviar droga para o exterior. Na terça-feira (4), a polícia prendeu seis investigados.

As goianas presas são uma veterinária (Jeanne Paollini) e uma personal trainer (Kátyna Baía), que foram abordadas pela polícia alemã na troca de avião. Elas faziam escala em Frankfurt com destino a Berlim, e nem chegaram a ver as malas apreendidas pelos policiais e as bagagens delas não haviam sido encontradas até esta quarta-feira.

Segundo o chefe do gabinete de Assuntos Internacionais, Giordano Sárvio Cavalcante de Souza, o casal comprou a viagem com antecedência e ia passear em vários países europeus.

A superintendente da Polícia Federal em Goiás, Marcela Rodrigues, disse que há indícios de que as goianas não eram donas das malas com cocaína.

“Elas embarcaram com malas contendo menos de 20kg e foi identificado no aeroporto da Alemanha 20kg de entorpecentes em cada uma das bagagens. Elas afirmaram que as malas não eram delas”, esclareceu a delegada.

Além das goianas presas, há uma outra mulher que saiu de Goiânia com destino à França e também teve a mala trocada no Aeroporto de Guarulhos. Neste caso, a mulher não foi presa.

O delegado da Polícia Federal Rodrigo Teixeira disse que há imagens das câmeras de seguranças dos aeroportos que mostram as malas embarcadas em Goiânia e as que foram embarcadas em Guarulhos.

“Não há o perfil de mulas para essas passageiras, através da compra da passagem com bastante antecedência, seguro viagem. Houve todo uma programação para essa viagem ao exterior. Não é o perfil de quem trafica dessa maneira”, destacou o delegado.

A investigação feita pela Polícia Federal de Goiás será enviada para a polícia de Frankfurt. As informações são do portal de notícias G1.

