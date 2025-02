Inter Em Ijuí, Inter vence o São Luiz por 3 a 1 e garante vaga nas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Com o resultado, o time de Roger Machado manteve a liderança do Grupo B, com 17 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Jogando fora de casa na noite dessa quarta-feira (12), o Inter venceu o São Luiz por 3 a 1, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o time comandado por Roger Machado chegou aos 17 pontos, manteve a liderança do Grupo B e garantiu vaga nas semifinais do torneio. No próximo sábado (15), o Colorado enfrenta o Monsoon no Beira-Rio.

No duelo dessa quarta, Vitinho, Valencia e Wanderson balançaram as redes para o time visitante, enquanto Rafael Goiano descontou para os mandantes.

A próxima partida da equipe de Roger Machado fará parte do encerramento da primeira fase do Gauchão. Até aqui, o Inter se manteve invicto na competição estadual, com cinco vitórias e dois empates. Na sexta rodada, o Colorado havia empatado em 1 a 1 com o Grêmio, em duelo travado na Arena.

O jogo

O Colorado iniciou o duelo pressionando o São Luiz no campo do time de Ijuí. E aos 12 minutos, a pressão surtiu efeito. O zagueiro Rafael Goiano foi apertado por Alan Patrick na entrada da área e tentou se desfazer da bola, deixando ela no pé de Vitinho. O atacante do Inter avançou e bateu forte no canto do goleiro Medina para abrir o placar.

O Inter chegou a ampliar a vantagem aos 28 minutos do 1º tempo, mas o gol foi anulado pelo VAR, que assinalou impedimento. Na sequência, apesar do domínio dos visitantes, quem chegou ao gol foi o São Luiz. Em uma cobrança de falta na ponta direita, Matheuzinho cruzou no capricho, e Rafael Goiano subiu de cabeça empatando para o São Luiz e se redimindo da falha cometida durante o gol do Inter.

Na volta do intervalo, Rafael Goiano salvou o São Luiz de levar mais um gol logo aos 2 minutos do segundo tempo. O lateral Bernabei cruzou a bola rasteira na área do time mandante, o goleiro Medina tentou agarrar e deixou a bola escapar por baixo. A bola ia sobrando para Vitinho só empurrar para o gol vazio e fazer seu segundo tento na partida. Mas o zagueiro Rafael Goiano foi mais rápido e, de carrinho, afastou o perigo da área.

A partir dos 15 minutos da etapa final, a partida foi ficando complicada para o Inter. Mesmo com mais posse de bola, o Colorado viu o São Luiz sair em contra-ataques e começou a abusar das faltas.

Roger Machado então começou a fazer suas alterações, colocando Wanderson e Enner Valencia. Com apenas três minutos em campo, Valencia fez o 2 a 1 para o Inter aos 21 minutos do segundo tempo. O equatoriano dominou a bola com o ombro, passou por um zagueiro e arrematou cruzado, sem chances para Medina. Já aos 24 minutos, o dedo do técnico Roger Machado foi decisivo novamente: Wanderson recebeu um passe de Valencia e bateu com força para fazer 3 a 1 para o Colorado e dar números finais à partida.

Ficha técnica

– São Luiz: Medina; Muriel, Rafael Goiano, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Diego Gabriel (Marlon Martins), Cleison e Gabriel Pereira (Aquino); Da Silva (Diego Gabriel), Adailson (Julio César) e Matheuzinho. Técnico: Pedro Iarley.

– Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Ronaldo (Enner Valencia), Vitinho (Wanderson), Alan Patrick (Jacob) e Wesley (Carbonero); Borré. Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Leirson Peng Martins e Claiton Timm. VAR: Douglas Schwengber da Silva.

– Local: Estádio 19 de outubro, Ijuí.

