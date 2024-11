Mundo Vitória de Trump “não interfere em nada neste G20”, diz ministro de Lula

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

O ministro também defendeu a taxação dos super-ricos para acabar com a fome. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, disse que a vitória do presidente eleito Donald Trump, nos Estados Unidos, “não influencia em nada” nos debates realizados no âmbito do G20, no Brasil.

“Para esse G20 não influencia em nada a eleição de Trump. Acho que esse debate será feito nos três temas, acho que sairá definições como saiu no G20 Social de enfrentamento da fome, da pobreza, como é a Aliança Global Contra a fome”, afirmou.

A declaração do ministro foi dada a jornalistas no domingo (17). O G20 Social – iniciativa da presidência brasileira à frente do fórum – foi encerrado no último sábado (16).

O ministro também defendeu a taxação dos super-ricos para acabar com a fome. Segundo Macêdo, o dinheiro arrecadado com os tributos podem ser revertidos para fundos de investimento.

“[Um dos meios de enfrentamento é] a taxação dos super-ricos, para que esses recursos possam ser investidos tanto no fundo de proteção do meio ambiente e mudança climática para garantir as florestas em pé, quanto para investir no enfrentamento à fonte”, disse Macêdo.

Governança global

Ao discursar na abertura do Urban 20, evento paralelo ao encontro do G20, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma “reforma da governança global” e cobrou financiamento para que cidades “do Sul Global” possam enfrentar a crise climática.

No sábado, ao discursar no Festival Global Contra a Fome e a Pobreza, evento paralelo ao G20, no Rio de Janeiro, o presidente Lula defendeu que a luta contra o combate à fome e à pobreza deve ser feita sem xingar ninguém.

Janja

Antes da fala do presidente, a primeira-dama, Janja, causou polêmica ao xingar o empresário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter) e futuro secretário do governo do presidente eleito Donald Trump, nos Estados Unidos.

Em sua fala, Janja também comentou sobre a morte de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes. Durante um evento paralelo ao G20 Social, a primeira-dama disse que o “bestão acabou se matando com fogo de artifício”.

Em outro momento, ao falar em um dos painéis do evento, Janja perdeu o decoro depois de responder de forma grosseira uma pessoa que chamou o evento de música da cúpula de “Janjapalooza”, na sexta-feira (15).

2024-11-18