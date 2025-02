Inter Inter vence em casa o Avenida por 1 a 0 e se mantém na liderança do Grupo B do Gauchão

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Colorado tem pela frente o Brasil-PE no Beira-Rio, quarta à noite. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter sofreu mas conseguiu vencer em casa o Avenida por 1 a 0, na noite desse domingo (2), com gol de Bernabei. O resultado mantém o time de Roger Machado na liderança isolada do Grupo B, com 10 pontos. Na próxima quarta-feira (2), novamente no estádio Beira-Rio, o Colorado enfrentará o Brasil de Pelotas – é possível que titulares sejam poupados para o Grenal de sábado à noite (8).

O adversário chegou de Santa Cruz do Sul para o jogo com os bastidores tumultuados, já que na tarde de sábado (1) o técnico Wiliam Campos pediu demissão. Sua saíde fez com o que time fosse para o Beira-Rio sob o comando interino do preparador físico Alon Ritter.

A primeira finalização ao gol foi do Inter, aos nove minutos. Wesley arriscou um chute, sem muita força, da entrada da área, e o goleiro Rodrigo segurou sem sustos. Aos 16, Alan Patrick cobrou escanteio, e a bola sobrou para Fernando no meio da área, mas o volante colorado mandou por cima do gol.

O Inter continuou no ataque, tentando chegar na área do Avenida com bolas cruzadas, o famoso “chuveirinho”, que não se mostrou eficiente. Aos 28, Wanderson arriscou de fora da área mas, novamente, o chute saiu fraco, para nova defesa tranquila de Rodrigo.

Aos 35 minutos, Fernando tentou cruzar e acabou finalizando em direção ao gol, obrigando o goleiro Rodrigo a se esticar e espalmar para fora. Aos 37, o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti para o Inter, após suposta jogada faltosa de Bustamante em Alan Patrick. Não deu em nada.

Já nos acréscimos, o Inter teve duas chances de ouro para abrir o placar, mas o goleiro não deixou. Borré cabeceou com precisão e Rodrigo estava lá para defender – no rebote, Fernando encheu o pé e o goleiro do Avenida espalmou mais uma vez.

Para a segunda etapa, visando aumentar a ofensividade do Inter, Roger Machado colocou Enner Valencia no lugar de Thiago Maia, trocando assim um volante por um atacante. Também fez Carbonero substituir Wanderson, que não estava rendendo o esperado.

Porém, foi o Avenida que assustou pela primeira vez na segunda etapa. Laion chutou de fora da área e Anthoni não conseguiu agarrar: quase acabou espalmando a bola contra as próprias redes colorados. Esse foi o único chute a gol do Avenida no duelo até então.

Os visitantes se arriscaram um pouco mais no começo do segundo tempo, mas o Colorado se manteve no domínio das ações. Aos 16, o Inter finalmente abriu o placar: o lateral Bernabei arriscou de fora da área, a bola desviou em Paniagua e encobriu o goleiro Rodrigo Mamá. Placar de 1 a 0 para o Internacional.

O jogo foi ficando mais equilibrado, o Avenida continuou arriscando e chegando na área do Inter, mas ainda sem perigo. Já o Inter voltou a assustar aos 37 minutos, quando Carbonero avançou, finalizou mas a bola esbarrou no goleiro. No minuto seguinte, Bruno Henrique lançou na área, Vitinho subiu para cabecear e acertou o travessão. No rebote, Borré finalizou para fora.

Aos 42, em cobrança de falta, Bruno Henrique quase ampliou o placar para o Inter. Mas a bola raspou no travessão e saiu para fora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/vitoria-do-inter/

Inter vence em casa o Avenida por 1 a 0 e se mantém na liderança do Grupo B do Gauchão

2025-02-02