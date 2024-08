Brasil Viúva de piloto diz que golpistas estão pedindo dinheiro na internet em nome da família

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Thalita Machado dividiu a tristeza em perder Danilo Romano e alertou para golpistas. Foto: Reprodução Thalita Machado dividiu a tristeza em perder Danilo Romano e alertou para golpistas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além de lidar com a dor após a perda de um ente querido em um trágico acidente aéreo, os familiares das 62 pessoas mortas na queda do avião da Voepass, em Vinhedo (SP) entraram em alerta contra golpes. No domingo (11), a viúva de Danilo Romano denunciou criminosos que estão se passando por parentes da vítima para pedir dinheiro na internet. O marido era o piloto da companhia aérea que operava a aeronave no momento da tragédia.

Thalita Machado dividiu a tristeza em perder o companheiro de 35 anos e alertou para golpistas. Segundo ela, criminosos teriam criado perfis falsos para pedir dinheiro em nome da família de Danilo Romano.

“Tem pessoas criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro. E nós da família não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Tem pessoas aproveitando desse momento, dessa comoção e até roubando nosso luto porque a gente não consegue passar por essa situação em paz”, conta em entrevista para a TV Globo.

A viúva ainda revelou que o comandante partiu para o trabalho na sexta-feira (9), após curtir uma folga em casa. “Ele estava de sobreaviso e foi acionado com antecedência. Inclusive, nos dias anteriores, ele estava de folga. Estava descansado”, diz. As últimas mensagens trocadas entre o piloto e a esposa são justamente de quando ele saiu de casa para ir ao aeroporto.

Os dois se conheceram há quatro anos e passaram a morar juntos poucos meses depois, logo que se apaixonaram. Sobre Danilo, palmeirense fanático e de sorriso fácil, ela guarda boas lembranças, mas lamenta não ter se despedido.

“Ele era uma pessoa muito querida, que me ajudou em inúmeros momentos, de inúmeras formas, me ajudou a me desenvolver enquanto pessoa. Eu só queria poder falar com ele. Me despedir dele”, se emociona. Antes da tragédia, Thalita contou que os dois queriam ter filhos. O sonho interrompido é mais um dos vários na vida do casal, que celebrou a união há apenas dois anos.

“Nós tínhamos muitos planos juntos. Nós já morávamos juntos há bastante tempo, mas o nosso maior sonho e uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse era ter filhos, então eu sinto muita dor disso não ter acontecido com ele em vida”, lamenta.

A partida repentina e precoce de Danilo vai demorar para ser “digerida” pela família e pela viúva. “Eu não consigo acreditar até agora, ainda não caiu a minha ficha. Eu tentei ligar várias vezes para ele, mandei mensagem. Mesmo hoje eu já mandei mensagem para ele de novo”, desabafa.

Mesmo com toda dor, ela exaltou a postura do marido durante o acidente. “Eu fico muito feliz por ele ter conseguido, imagino que tenha conseguido desviar das casas para não atingir outras pessoas também. Para mim ele é um herói”, se declara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/viuva-de-piloto-diz-que-golpistas-estao-pedindo-dinheiro-na-internet-em-nome-da-familia/

Viúva de piloto diz que golpistas estão pedindo dinheiro na internet em nome da família

2024-08-12