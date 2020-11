Celebridades Viviane Araújo posta foto em bastidores de novo filme

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz é protagonista de "Recomeço: o Filme", dirigido por Alessandro Barcellos Foto: Reprodução/Instagram Atriz é protagonista de "Recomeço: o Filme", dirigido por Alessandro Barcellos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Viviane Araújo dividiu com seus seguidores um momento no melhor estilo “plena” durante mais um dia de filmagens de seu novo filme. O último trabalho de Vivi como atriz foi como Neide, na novela “O Sétimo Guardião”, da TV Globo, de 2018.

“Mais um dia lindo de filmagem aqui na roça!”, escreveu ela, que está no elenco de Recomeçar: O Filme, estrelado por ela e com direção de Alessandro Barcellos, ainda sem data de estreia.

Em setembro, Vivi, de 45 anos de idade, falou sobre o detox de um mês para “secar” a silhueta. “Boa noite!!! Que felicidade, meus amores… Finalizei o desafio detox e em um mês consegui secar o que precisava. Muito feliz com meu corpitcho!”, confessou.

A atriz e rainha de bateria, que teve a orientação da consultora fitness Vanessa Rangeli para o desafio de mudar o corpo, chamado Detox Turbo de Corpo e Mente, prometeu mantem o empenho em mudar a forma física. ” Vamos com tudo continuar no foco”, avisou Viviane.

No programa de detox, ela se alimentou de três em três horas, com sucos e já entre as refeições, fazendo uma reeducação alimentar. No total ela perdeu três quilos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades