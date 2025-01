Brasil Voa Brasil registra mais de 23 mil passagens vendidas para aposentados em 5 meses

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Os voos para Estados das regiões Sudeste e Nordeste concentraram 44% e 40,5% das passagens emitidas, respectivamente. Foto: Reprodução Os voos para Estados das regiões Sudeste e Nordeste concentraram 44% e 40,5% das passagens emitidas, respectivamente. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em cinco meses de funcionamento, o programa Voa Brasil vendeu 23.187 passagens aéreas destinadas a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A iniciativa do governo federal, que oferece bilhetes por até R$ 200, foi criada para democratizar o acesso ao transporte aéreo e aproveitar assentos vagos em voos comerciais.

“Quando se analisa os números, estamos incluindo novos passageiros no transporte aéreo, preenchendo assentos que estariam vazios e seriam suficientes para lotar 180 aeronaves”, disse o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.

O balanço foi divulgado nessa quinta-feira (2), pelo Ministério de Portos e Aeroportos, responsável pelo programa. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro lideraram a lista de destinos mais procurados. Segundo os dados apresentados, os voos para Estados das regiões Sudeste e Nordeste concentraram 44% e 40,5% das passagens emitidas, respectivamente.

O Voa Brasil teve início em julho de 2024 e é voltado exclusivamente para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário pode adquirir até dois trechos por ano, com passagens disponibilizadas a partir de assentos não vendidos por companhias aéreas. Não há subsídio direto do governo; o valor reduzido é viabilizado pela oferta de lugares que estariam vazios.

De acordo com informações divulgadas durante o lançamento do programa, o ministro estimou que até 3 milhões de passagens seriam oferecidas na primeira etapa.

O cadastro é realizado exclusivamente pelo site oficial gov.br/voabrasil. De acordo com o secretário de Aviação Civil, Tomé Franca, o programa estimulou a aviação regional, com voos partindo ou chegando a 77 municípios em todos os Estados brasileiros. Entre as 20 cidades mais procuradas pelos passageiros estão: Recife (1.751 bilhetes), Fortaleza (1.741) e Salvador (1.373), além de destinos tradicionais como Brasília e Belo Horizonte.

Destinos mais procurados

– São Paulo (6811 reservas)

– Rio de Janeiro (2069 reservas)

– Recife (PE) (1751 reservas)

– Fortaleza (CE) (1741 reservas)

– Brasília (1478 reservas)

– Salvador (BA) (1373 reservas)

– João Pessoa/Bayeux (PB) (835)

– Maceió/Rio Largo (AL) (699 reservas)

– Natal (RN) (684)

– Belo Horizonte/Confins (MG) (642 reservas)

– São Luís (MA) (486 reservas)

– Aracaju (SE) (430 reservas)

– Campinas (SP) (367 reservas)

– Porto Seguro (BA) (356 reservas)

– Juazeiro do Norte (CE) (333 reservas)

– Belém (PA) (279 reservas)

– Vitória (ES) (260 reservas)

– Porto Alegre (RS) (258 reservas)

– Manaus (AM) (255 reservas)

– Curitiba (PR) (248 reservas).

2025-01-03

2025-01-03