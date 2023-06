Saúde Você pode estar usando seu travesseiro da forma errada: saiba o que mudar

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Dormir com um travesseiro entre as pernas pode reduzir dores nas costas. Foto: Reprodução

Quando você dorme, usa o travesseiro apenas para apoiar a cabeça? Se sim, está fazendo errado, segundo quem entende do assunto.

De acordo com especialistas em sono da Happy Beds, uma marca britânica especializada em colchões, dormir com um travesseiro entre as pernas pode reduzir dores nas costas, prevenir cãibras musculares, melhorar a circulação sanguínea e muito mais.

“Colocar um travesseiro entre as pernas ou joelhos pode promover uma melhor postura para proporcionar uma noite de sono mais tranquila, apoiando os músculos e o alinhamento do corpo”, disse Rex Isap, especialista em sono e CEO da Happy Beds, ao jornal britânico The Mirror.

O apoio também alivia a pressão na região lombar e nos quadris e diminui a tensão muscular.

A estratégia também ajuda aqueles que roncam, para que se mantenham de lado, que é a posição mais saudável.

Folhas de louro

As folhas de louro, um ingrediente culinário familiar para muitos, possuem uma gama de aplicações intrigantes que se estendem muito além dos limites da cozinha. Uma dessas práticas peculiares é a de colocar uma folha de louro embaixo do travesseiro. Parece improvável? Pois bem, por mais surpreendente que pareça, existem várias razões convincentes para adicionar este hábito ao seu cotidiano.

As folhas são admiradas por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. Dessa forma, acredita-se que esses compostos benéficos contribuam para a purificação do ambiente, eliminando bactérias e outros micro-organismos potencialmente danosos.

Ao colocar uma folha de louro embaixo do travesseiro, é possível que você esteja incrementando a qualidade do ar em seu redor, o que pode ser um estímulo para um sono mais tranquilo e reparador.

Relaxamento

Essa folha contém um componente chamado eucaliptol, que se acredita promover um estado de relaxamento. Esse efeito ocorre por meio do aroma sutil que a folha exala. Ou seja, colocá-la sob o travesseiro pode liberar essa fragrância delicada, com potencial para produzir um efeito calmante, auxiliando na indução do sono e na redução do estresse.

Há relatos que sugerem que a folha de louro pode estimular sonhos lúcidos – sonhos em que a pessoa está consciente de que está sonhando e pode até mesmo ter um controle parcial sobre os eventos do sonho.

Então, a prática de colocar uma folha de louro embaixo do travesseiro pode ser uma forma intrigante e natural de aumentar a qualidade do sono e reduzir o estresse.

Embora não deva ser vista como um substituto para um tratamento médico apropriado para problemas relacionados ao sono ou estresse, certamente vale a pena experimentar, especialmente considerando o custo baixo e a fácil acessibilidade das folhas de louro.

