Grêmio Volante do Grêmio faz doação para cidade atingida por enchentes

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jogador gravou um vídeo pedindo ajuda para pessoas atingidas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador gravou um vídeo pedindo ajuda para pessoas atingidas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O volante do Grêmio, Pepê, realizou uma doação para Muçum, um dos municípios mais afetados pelas enchentes causadas pelas chuvas que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana. O atleta doou dinheiro através de pix disponibilizado para receber donativos.

O volante do Grêmio também gravou um vídeo pedindo ajuda para as pessoas que foram atingidas pelo ciclone. Nesta quarta-feira (06), a Defesa Civil estadual divulgou que ainda há nove pessoas desaparecidas em Muçum, além das 15 mortes confirmadas. É a cidade com mais mortes registradas no estado.

Pepê fez uma doação em dinheiro, direcionada para a prefeitura da cidade. Desde ontem, a Arena do Grêmio está aberta para arrecadar donativos que serão direcionados para os municípios afetados.

Veja como realizar a doação via pix para Muçum: Chave pix: CNPJ – 93.856.813/0001-69

CNPJ – 93.856.813/0001-69 Intituição: COOP SICREDI REGIÃO DOS VALES

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/volante-do-gremio-faz-doacao-para-cidade-afetada-por-enchentes/

Volante do Grêmio faz doação para cidade atingida por enchentes

2023-09-08