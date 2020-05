Inter Volante do Inter comemora volta aos treinos, seguindo os protocolos de segurança

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O reinício, aos poucos, dos trabalhos foi comemorado pelo volante do Inter Musto. Ressaltando o protocolos médico, que vem sendo seguido no clube, o jogador destacou a importância de poder ir ao CT Parque Gigante e retomar os exercícios no gramado.

“O fato de poder vir aqui, pisar no campo, tocar na bola, é importante. Obviamente sempre colocando o tema da saúde à frente. Da parte do clube, eu não teria dúvida de que tomariam todas as medidas e cuidariam de todos os detalhes”, destacou o volante, em entrevista aos canais oficiais do Inter.

Após a permissão do decreto do Estado do RS, o clube tem seguido as atividades desde a segunda-feira (11). Divididos em grupos, os jogadores trabalham pelo período da manhã. Trabalhos físicos, treino de passes curtos e exercícios em carácter mais descontraído, fazem parte da programação do time.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

