Economia Volkswagen anuncia férias coletivas para fábrica de Taubaté, em São Paulo

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Antes da mudança, 800 trabalhadores teriam o contrato de trabalho suspenso. (Foto: Volkswagen/ Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Volkswagen anunciou nesse domingo (23) que cancelou o layoff (suspensão do contrato de trabalho) de 800 funcionários de um turno da fábrica de Taubaté (SP), após bons resultados de vendas. No entanto, a montadora decidiu adotar férias coletivas de dez dias para a unidade.

De acordo com a Volks, a suspensão do layoff é motivada pelo desempenho positivo do modelo Polo. Com o bom resultado, a empresa decidiu ajustar as medidas de flexibilidade para a fábrica de Taubaté (SP), cancelando o layoff e adotando as férias coletivas.

Segundo a Volks, as férias coletivas serão aplicadas para os dois turnos de produção da planta de Taubaté, iniciando no dia 31 de julho. A empresa destacou que essa medida de flexibilização está prevista no Acordo Coletivo firmado entre o Sindicato e colaboradores da Volkswagen.

Inicialmente, a Volks estava prevendo iniciar a suspensão dos contratos de trabalho no dia 1º de agosto, com duração de 2 meses para um turno de produção. A produção não seria paralisada, mas sim reduzida, já a unidade conta com dois turnos de trabalho.

Na data do anúncio do layoff a montadora não informou os motivos para adoção da medida. Apesar disso, o sindicato afirmou na época que a empresa alegou que a suspensão dos contratos seria feita para adequar o volume de produção ao mercado, impactado pelos altos juros.

Em maio, a montadora havia informado que colocaria cerca de 800 trabalhadores em layoff a partir do mês seguinte. Apesar disso, voltou atrás e cancelou a medida de flexibilização após o governo federal comunicar o corte de impostos para reduzir o preço dos carros populares.

A produção ficou parada por oito dias entre junho e julho e foi retomada no último dia 4 de julho. A fábrica de Taubaté conta com cerca de 3,1 mil trabalhadores e produz o Polo Track.

Mercedes estende layoff

A Mercedes-Benz informou que está estendendo a suspensão de contratos dos trabalhadores — também chamado de layoff — na produção de caminhões e agregados na fábrica de São Bernardo do Campo (SP), até 31 de agosto. Segundo a montadora, a suspensão temporária dos contratos acontece “em razão do atua nível de demanda de veículos comerciais no mercado brasileiro”.

“Importante esclarecer que não estamos com a produção totalmente parada. Estamos operando com um turno e ajustando os volumes”, informou a Mercedes.

Em abril, a montadora já havia anunciado que iria reduzir de dois para um os turnos de produção da fábrica por pelo menos dois meses.

“No decorrer do 1º trimestre, em razão de juros elevados e de dificuldades na concessão de financiamentos, observou-se uma demanda ainda menor do que a esperada para este ano”, afirmou a Mercedes-Benz na ocasião.

Segundo dados da associação de distribuidores de veículos, Fenabrave, embora as vendas de caminhões novos no Brasil tenham caído 7,3% em março sobre o mesmo mês do ano passado, para cerca de 9,4 mil unidades, no trimestre houve alta de 2,6% nos licenciamentos do segmento, para 27,4 mil veículos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/volkswagen-anuncia-ferias-coletivas-para-fabrica-de-taubate/

Volkswagen anuncia férias coletivas para fábrica de Taubaté, em São Paulo

2023-07-23