Setor turístico gaúcho tem início de uma trajetória de recuperação após as enchentes de maio. (Foto: Divulgação)

De acordo com informações da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, o volume das atividades características de turismo no Rio Grande do Sul sofreu variação positiva de 8,5% em junho na comparação ao mês de maio, em que o estado foi afetado pelas enchentes. A taxa superou a média nacional nesse período, que teve um aumento de 3,4%. Os dados foram compilados pelo Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria de Turismo do Estado.

Ainda de acordo com o levantamento, o Rio Grande do Sul teve o maior crescimento entre as Unidades da Federação analisadas pelo IBGE, seguido de Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Com isso, houve o início de uma trajetória de recuperação do setor turístico gaúcho, que havia acumulado perdas de 42,5% de janeiro a maio deste ano e que ainda está 34,9% abaixo do nível de junho de 2023.

Para a recuperação das atividades características de turismo em junho no Rio Grande do Sul, foram fundamentais campanhas estaduais e nacionais de promoção dos destinos do Estado, além de iniciativas e medidas desenhadas para a recuperação e reconstrução do setor.

Feirão do turismo

O Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro com maior número de empresas habilitadas para o “Feirão do Turismo: Conheça o Brasil”, que aconteceu de forma presencial no dia 24 de agosto em Porto Alegre e outras 13 cidades brasileiras. O evento é uma iniciativa do Ministério do Turismo, em parceria com o Conselho Nacional do Turismo, e visa conceder descontos ou vantagens especiais, assim como condições exclusivas de pagamento para promover o turismo na baixa temporada. Por meio das plataformas online, o Feirão ocorreu entre 24 e 26 de agosto.

Para o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, o evento é uma oportunidade de aquecer a economia turística no Estado após as enchentes que atingiram a federação. “A indústria turística tem um potencial significativo para gerar emprego e renda para as famílias gaúchas que dependem do setor para sobreviver. Nosso intuito é trabalhar com essa premissa, pautando nossas ações para o crescimento econômico”, enfatiza.

Além de Porto Alegre, outras 13 cidades participam da versão presencial do feirão. Os valores e vantagens foram definidos pelas empresas cadastradas na ação, sendo elas as responsáveis por toda transação comercial, sempre atendendo a legislação do Código de Defesa do Consumidor. As empresas participantes da ação serão identificadas com um selo especial do evento nos sites de comercialização dos produtos.

