Rio Grande do Sul Primeiro voo com voluntários a pousar em base aérea de Canoas trouxe médicos, enfermeiros e bombeiros

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2024

Aeronave da Azul saiu de Campinas (SP) com destino a Canoas, neste sábado (11), com voluntários e 3 toneladas de doações. (Foto: Reprodução)

Uma aeronave de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul partiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com destino a base da Força Aérea Brasileira (FAB), em Canoas (RS), na manhã deste sábado (11).

Além de 3 toneladas de doações, um grupo de voluntários vai reforçar o trabalho das equipes de resgate nas cidades gaúchas atingidas pelos temporais e enchentes que já provocaram 136 mortes e afetam 2,11 milhões de pessoas.

O desembarque ocorreu às 12h24 e o avião foi descarregado logo após o pouso. Diferentemente da cidade de origem do voo, que registra calor intenso, o destino estava chuvoso.

Embarcaram 28 médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e veterinários, além de 11 bombeiros voluntários de estados do Nordeste. A aeronave da Azul ainda leva 3 toneladas em doações arrecadadas em Campinas, entre alimentos, remédios e fraldas.

É o primeiro voo com voluntários saindo de Campinas que vai pousar em Canoas, utilizada em virtude de o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, estar completamente alagado. A base da FAB tem sido utilizada como centro de operações para o recebimento de cargas e, agora, de voluntários.

De acordo com boletim da Defesa Civil divulgado neste sábado (11), o Rio Grande do Sul ainda contabilizava 125 desaparecidos e quase 90% de cidades atingidas.

O estado ainda registra 620 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 74,2 mil pessoas em abrigos e as demais pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).

Do total de 497 municípios gaúchos, 446 relataram problemas decorrentes da chuva.

Salvador

O Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória, ambos times de Salvador, organizaram campanhas de doações para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Além disso, é possível doar através das unidades dos Correios, empresas aéreas, instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos (ONGs). As informações são do portal de notícias G1.

