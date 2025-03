Brasil Voo com 135 brasileiros deportados dos Estados Unidos pousa em Fortaleza neste sábado

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Após pousar em Fortaleza, os repatriados partem para Belo Horizonte (MG) em avião da Força Aérea Brasileira Foto: Reprodução de TV Após pousar em Fortaleza, os repatriados partem para Belo Horizonte (MG) em avião da Força Aérea Brasileira . (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Está previsto para chegar a Fortaleza, na manhã deste sábado (15), o quarto voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos durante o segundo governo Trump. O novo voo deve ter 135 passageiros, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos.

O novo voo deve chegar à capital cearense por volta de 9 horas da manhã, depois de partir dos Estados Unidos. Após pousar em Fortaleza, os passageiros vão passar por um processo de triagem e devem receber serviços psicológicos e sociais, produtos de higiene e alimentação.

A operação de acolhimento vai contar com equipes dos ministérios da Justiça, dos Direitos Humanos, da Defesa, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Social, além de equipes da Sedih (Secretaria de Direitos Humanos do Ceará) e da SPS (Secretaria Estadual de Proteção Social).

Depois do processo de acolhimento, um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) deve decolar de Fortaleza com destino ao aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, com previsão de chegada às 15h em solo mineiro. Esse voo é opcional para aqueles que optarem seguir viagem para Minas Gerais.

Até o momento, o Brasil já recebeu três voos com os brasileiros repatriados desde o início do segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, um em janeiro e dois em fevereiro. Nos dois voos de fevereiro, que saíram dos Estados Unidos com destino a Fortaleza, os passageiros relataram condições degradantes, como uso de algemas e até 12 horas sem alimentação.

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, operação vai dar apoio logístico para repatriados até os seus estados e cidades de origem, além de contato com familiares e, quando necessário, oferta de acolhimento temporário.

Deportados algemados

A deportação em massa de imigrantes em situação ilegal, isto é, sem documentação formal para morar no país, foi uma das promessas de campanha de Donald Trump na corrida pela Casa Branca.

Em janeiro deste ano, a deportação de brasileiros dos Estados Unidos gerou tensão entre os dois países porque autoridades americanas queriam transportar os brasileiros algemados no trajeto entre Manaus (AM) e Confins (MG).

