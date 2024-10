Política Voo com Lula pousou em Brasília quase 17 horas após problema em avião presidencial no México

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Pilotos voaram em círculos para gastar combustível antes de a aeronave retornar ao aeroporto da Cidade do México. (Foto: Reprodução/FlightAware)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou na manhã dessa quarta-feira (2) em Brasília em um avião reserva da FAB (Força Aérea Brasileira) depois que a aeronave presidencial deu pane na saída do México.

O voo com Lula a bordo sobrevoou o México por quatro horas e meia com apenas um motor na noite de terça (1º). O avião presidencial teve uma pane logo após a partida, o que fez com que um dos motores ficasse desativado.

O voo no avião reserva foi “tranquilo, sem nenhuma intercorrência”, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação Social). O pouso ocorreu na base aérea de Brasília às 10h16. A FAB diz ainda não saber o motivo da pane.

O avião estava gastando seu combustível em voo antes de pousar, por uma questão de segurança, segundo uma nota oficial da FAB. Passageiros contaram que o avião passou por um “tranco” logo depois de decolar. Alguns pensaram que era apenas turbulência. Mas um ruído pôde ser ouvido.

Até almoço foi servido enquanto o combustível era consumido em mais de 2.000 quilômetros percorridos, em círculos. Membros da delegação que estavam no avião informaram que Lula estava “tranquilo” e que não houve qualquer sentimento de pânico entre os passageiros.

Lula foi à Cidade do México para acompanhar a posse da presidente Cláudia Sheinbaum. No voo, ele estava acompanhado do chanceler, Mauro Vieira, do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e das senadoras Soraya Vieira Thronicke (Podemos-MS) e Tereza Leitão (PT-PE), além de assessores.

Piloto

O piloto do avião que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva declarou situação de urgência à torre de controle logo após decolagem. É o que mostra o áudio com a gravação entre o piloto e a torre.

Quando identificou o problema, o piloto chamou Lula à cabine para informar a situação. Houve tensão entre os passageiro.

No áudio gravado da comunicação, realizada em inglês, o piloto chama a torre de controle e identifica a aeronave pelo código BRS01. Na sequência, pede para fazer uma curva à direita e usa a expressão “pan-pan, pan-pan, pan-pan”.

A expressão faz parte do vocabulário utilizado pelos pilotos e controladores para a comunicação durante os voos. É utilizada para situações de urgência, mas menos sérias do que o “mayday”. Após o acionamento pelo piloto, a aeronave que declara urgência é tratada com prioridade pela torre de controle.

