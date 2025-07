Ciência Voo histórico: Nasa divulga imagens captadas por sonda em maior aproximação registrada do Sol

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2025

Imagens foram capturadas pela sonda Parker Solar Probe. (Foto: Divulgação)

A Nasa (agência espacial norte-americana) divulgou as imagens mais próximas do Sol já registradas até o momento, capturadas pela sonda Parker Solar Probe (PSP) durante um voo histórico realizado em 24 de dezembro de 2024. A espaçonave chegou a 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar, viajando 692 mil km/h.

Lançada em 2018, a missão da sonda é investigar a coroa solar e os campos magnéticos do Sol. Equipada com quatro instrumentos científicos, incluindo o de imagem WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), a sonda revelou detalhes inéditos do vento solar e das ejeções de massa coronal (CMEs), fenômenos que podem causar auroras, mas também ameaçam satélites e redes elétricas na Terra.

As imagens revelam estruturas complexas como os “switchbacks” (inversões bruscas no campo magnético do vento solar), cuja origem foi identificada em regiões do Sol onde se formam funis magnéticos. O estudo desses eventos ajuda os cientistas a entenderem como o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas, escapa da gravidade solar e interage com o ambiente espacial próximo à Terra.

“Estamos testemunhando, com nossos próprios olhos, onde começam as ameaças do clima espacial”, disse Nicky Fox, diretora de ciência da agência espacial norte-americana, em comunicado. Os dados devem aprimorar as previsões de tempestades solares e proteger astronautas, satélites e tecnologias sensíveis.

A próxima aproximação da sonda com o Sol ocorrerá em setembro de 2025, com a expectativa de coletar ainda mais informações sobre o vento solar lento, que é duas vezes mais denso que o rápido, e sua relação com a atividade solar.

A sonda leva o nome do astrofísico Eugene Parker, que em 1958 teorizou a existência do vento solar. Décadas depois, sua hipótese segue impulsionando descobertas fundamentais sobre o funcionamento da nossa estrela.

Aprendemos muito sobre o Sol nas últimas décadas, e a PSP está pronta para nos mostrar mais e, com sorte, fornecer respostas para nossas perguntas mais profundas.

“Ainda não temos um consenso, mas temos muitos dados novos intrigantes,” disse Adam Szabo, cientista da missão Parker Solar Probe no Centro de Voo Espacial Goddard da Nasa, em Greenbelt, Maryland, nos EUA. As informações são da revista Época.

