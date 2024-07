Brasil Voo internacional faz pouso de emergência em Natal após turbulência

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

O avião ficou com algumas partes quebradas, como as cadeiras e o teto. (Foto: Reprodução)

Um voo da Air Europa que partiu de Madri com destino a Montevidéu precisou desviar a rota e fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, após fortes turbulências na madrugada dessa segunda-feira (1º)

“O avião pousou normalmente e os vários ferimentos registrados já estão sendo tratados”, diz a companhia aérea.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte informa que, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou a remoção de 30 pessoas que estavam no voo.

O Samu RN foi acionado pela concessionária que gere o aeroporto e atendeu a ocorrência com 15 ambulâncias, com apoio de unidades do Samu Natal, do Corpo de Bombeiros e do próprio aeroporto.

Os passageiros foram avaliados e encaminhados a hospitais na capital, em sua maioria para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Fraturas

Um dos passageiros do voo da companhia aérea Air Europa, que passou por uma turbulência e fez um pouso de emergência no Aeroporto de Natal, teve três costelas quebradas e uma contusão pulmonar. Ele tem nacionalidade espanhola e está internado em um hospital particular da zona Leste de Natal.

Manoel González Noal, de 55 anos, foi um dos 30 pacientes socorrido pelo Samu. Ele foi levado ao Hospital Deoclécio Marques, em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. O homem ficou internado no setor de politraumatismo da unidade médica.

A vítima chegou ao local se queixando de dores no abdômen e relatou que, apesar de estar com cinto de segurança afivelado, a turbulência fez com que ele batesse o peito na mesa de refeição que estava aberta.

Após avaliação médica, Manoel foi transferido para um hospital particular da Zona Leste de Natal, onde permanecia internado até a noite dessa segunda.

Os pacientes que não ficaram feridos foram levados pela Air Europa de ônibus para Recife, de onde embarcariam em um novo voo para o Uruguai.

Uma passageira que estava no voo disse que pessoas “voaram” para o teto do avião durante a turbulência. A boliviana Sandra Saldaña ficou com o braço esquerdo ferido.

“Foi muito desespero, porque teve gente que saiu voando para o teto e caiu. E a proteção do teto caiu em cima das pessoas. Acho que todos pensamos isso [que íamos morrer]. Porque foi muito forte”, relatou a passageira.

Um vídeo postado nas redes sociais por outra pessoa que estava no avião mostra um passageiro sendo retirado de um compartimento de bagagens após a turbulência.

