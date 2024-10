Mundo Voo para repatriar brasileiros no Líbano tem lista com 215 nomes

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governo federal suspendeu comboio para repatriados após intensificação do conflito; fontes diplomáticas afirmam que a escalada dos ataques impede operação Foto: Divulgação/FAB Foto: Divulgação/FAB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A lista para o primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano conta com 215 nomes. Destes, 70% são mulheres e crianças, de acordo com integrantes do governo. O voo, previsto para esta sexta-feira (04), foi adiado para sábado (05).

O governo brasileiro suspendeu os dois comboios de ônibus para levar os repatriados para o Aeroporto Internacional de Beirute. De acordo com fontes diplomáticas, a intensificação dos ataques impede que haja uma operação do tipo.

A princípio, o Itamaraty havia definido dois pontos de encontro para os brasileiros. E os ônibus seriam escoltados pelo exército libanês. A avaliação é de que com a intensificação dos bombardeios em Beirute há risco de comboios serem alvos de ataque.

A nova orientação é para que os brasileiros, quando forem avisados sobre a confirmação do voo, se dirijam por conta própria para o aeroporto. Segundo interlocutores da operação, há brasileiros que já estão na região de Beirute e dormem na rua ou nos carros para não voltarem para as casas.

A maior preocupação tanto para brasileiros quanto para integrantes da Embaixada em Beirute é com as estradas. As vias de acesso à capital libanesa estão entre os alvos de ataque.

A brasileira Rajaa Ibrahim está a seis quilômetros do aeroporto de Beirute e relatou barulhos de explosões nas últimas horas. Ela tem dois filhos de 9 e 7 anos mas ficou de fora do primeiro voo.

“Não dormi a noite inteira. Foi horrível. Eu também estou sem nenhuma informação de que lista vão me colocar. Espero conseguir ir antes que aconteça algo comigo e com as crianças”, comentou por telefone nesta sexta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/voo-para-repatriar-brasileiros-no-libano-tem-lista-com-215-nomes/

Voo para repatriar brasileiros no Líbano tem lista com 215 nomes

2024-10-04