Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

Portugal é um dos principais destinos de brasileiros na Europa Foto: Divulgação Portugal é um dos principais destinos de brasileiros na Europa. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os voos diretos entre Porto Alegre e Lisboa foram retomados. No fim da noite de terça-feira (1º), um avião da companhia aérea TAP com 174 passageiros a bordo, vindo da capital portuguesa, pousou no aeroporto Salgado Filho. No início da madrugada desta quarta (2), a aeronave decolou fazendo o caminho inverso, com 180 viajantes.

A conexão terá três voos semanais. Uma cerimônia foi realizada no aeroporto para marcar a retomada das viagens. O evento contou com a presença de integrantes da Fraport Brasil, da TAP e do governo do Rio Grande do Sul.

Portugal é um dos principais destinos de brasileiros na Europa. A rota havia sido interrompida em razão da enchente que atingiu Porto Alegre em maio do ano passado e provocou o fechamento do aeroporto.

“Trabalhamos incansavelmente para devolver o aeroporto aos gaúchos, e a retomada de uma das rotas mais esperadas pelos passageiros consolida esse novo momento”, disse a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal.

2025-04-02