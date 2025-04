Política 56% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 41% aprovam, aponta pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2025

O levantamento mostra que, pela primeira vez, a aprovação e a reprovação de Lula estão tecnicamente empatadas no Nordeste Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil O levantamento mostra que, pela primeira vez, a aprovação e a reprovação de Lula estão tecnicamente empatadas no Nordeste. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O governo do presidente Lula é desaprovado por 56% dos eleitores brasileiros, aponta pesquisa Quaest divulgada neta quarta-feira (2). Esse é o pior índice desde o início do terceiro mandato do petista. No levantamento divulgado em janeiro, a desaprovação era de 49%.

Conforme a pesquisa, a aprovação do governo caiu de 47% para 41%, o menor patamar desde o início do atual mandato. 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 27 e 31 de março. Foram entrevistadas 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil.

O levantamento mostra que, pela primeira vez, a aprovação e a reprovação de Lula estão tecnicamente empatadas no Nordeste: 52% aprovam e 46% desaprovam. A margem de erro nesse segmento é de 4 pontos para mais ou menos.

No Sudeste, a desaprovação do governo Lula está em 60% (era de 53% em janeiro), enquanto a aprovação é de 37% (era de 42%). A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos.

Entre os entrevistados da Região Sul, 64% desaprovam o governo petista (o índice era de 59% na pesquisa anterior), enquanto a aprovação é de 34% (era de 39%). A margem de erro é de 6 pontos para mais ou menos.

As regiões Centro-Oeste e Norte, apuradas em conjunto, apresentam leve oscilação tanto na desaprovação, que ficou em 52% (era de 49%), quanto na aprovação, que é de 44% (era de 48%). A margem de erro é de 8 pontos para mais ou menos.

Gênero

Pela primeira vez, a desaprovação do governo Lula entre as mulheres superou a aprovação. A desaprovação oscilou seis pontos para cima, no limite da margem de erro (3 pontos no segmento), e está em 53% (era de 47% em janeiro). A aprovação oscilou seis pontos para baixo e está em 43% (era de 49%).

Já entre os homens, 59% desaprovam o governo Lula – o índice era de 52% em janeiro. A aprovação está em 39% – era de 45%. A margem de erro também é de 3 pontos.

Faixa etária

Entre os grupos etários, 64% dos jovens de 16 a 34 anos desaprovam o governo federal, um crescimento de 12 pontos em relação a janeiro. A aprovação nesse grupo é de 33%, queda também de 12 pontos. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou menos.

Entre a população de 35 a 59 anos, Lula é aprovado por 54% (o índice era de 52%). Outros 44% aprovam a gestão (o índice era de 46%), com empate dentro da margem de erro, que é de 3 pontos para mais ou menos.

A população mais idosa, com 60 anos ou mais, também apresenta empate técnico. Segundo a pesquisa, 50% dizem aprovar o governo de Lula (o índice era de 52% em janeiro), enquanto 46% desaprovam (o percentual era de 40%). A margem de erro é de 5 pontos para mais ou menos.

Renda familiar

Também pela primeira vez desde o início do mandato, a aprovação e a reprovação de Lula entre os mais pobres (renda de até 2 salários mínimos) está empatada tecnicamente: 52% aprovam o presidente nesse segmento (eram 56%) em janeiro, e 45% desaprovam (eram 39%). Antes, o presidente tinha uma aprovação maior do que a desaprovação no segmento. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou menos.

Nas famílias com renda acima de 5 salários mínimos, 64% desaprovam o governo Lula, em comparação aos 59% de janeiro. A aprovação nesse grupo é de 34% (eram 39%). As oscilações estão dentro da margem de erro do segmento, que é de 4 pontos.

A desaprovação entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos está em 61% (era de 54%), enquanto a aprovação está em 36% (era de 43%). A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos.

