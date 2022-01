Economia Voos domésticos no País já são quase 85% do nível pré-pandemia

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Os números foram divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas Foto: Reprodução

As companhias aéreas nacionais registraram, em dezembro, mais de duas mil decolagens diárias, ou 84,7% da malha doméstica operada no início de março de 2020, quando a média diária era de 2,4 mil partidas.

Os números foram divulgados nesta terça-feira (04) pela Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), a partir de dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo a entidade, o resultado de dezembro é o melhor em 21 meses, desde abril de 2020, quando a oferta diária de voos encolheu para 6,8%, ou apenas 163 voos por dia. No cenário internacional, os indicadores mais recentes revelam que as companhias aéreas alcançaram, em dezembro, 41,1% da malha de voos internacionais em comparação com o período pré-pandemia.

As companhias entendem que a normalização das operações no mercado interno acontecerá em março ou abril deste ano, e no cenário internacional deverá ser obtida até abril de 2022.

