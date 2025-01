Economia Voos internacionais: Brasil tem quase 25 milhões de passageiros em 2024 e bate recorde

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Demanda nacional também aumentou, apesar da leve redução da oferta de voos dentro do País, diz a Anac. (Foto: Divulgação)

O Brasil registrou 24,9 milhões de passageiros transportados em voos internacionais, uma alta de 17,23% em relação a 2023. Essa foi a maior movimentação da série histórica, iniciada no ano 2000. Os dados se referem exclusivamente a voos comerciais.

A movimentação nacional também registrou crescimento no ano: foram 93,4 milhões de passageiros movimentados em 2024, 2,1% acima do movimento de 2023. A carga doméstica, por sua vez, terminou 2024 com 488 mil toneladas processadas, um crescimento de 9,7% comparado com 2023.

O fluxo total do ano registrou um aumento de cerca de 5% em relação ao ano anterior, com 5,6 milhões de passageiros a mais que o movimentado em 2023. Esses dados estão disponíveis na atualização do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que recebeu os dados relativos a dezembro de 2024, consolidando a movimentação do ano inteiro.

Destaques

A movimentação do mês de dezembro também registrou aumento pelo quarto ano seguido, com 10,7 milhões de passageiros transportados, somando-se os mercados doméstico e internacional. Esse dado é quase equiparado ao movimento de dezembro de 2019, atual recorde para o mês na série histórica.

Levando-se em consideração somente o setor internacional, a movimentação de passageiros e carga também foi a melhor para o mês na série histórica: 2,3 milhões de passageiros, (crescimento de 15,8% em relação a dezembro de 2023) e 77,9 mil toneladas (11,7% acima da carga de dezembro de 2023).

No mercado doméstico, foram 8,4 milhões de passageiros movimentados (4,9% acima de dezembro de 2023) e 41,7 mil toneladas de carga movimentadas (-3,4% em comparação a dezembro de 2023).

Demanda e oferta

A demanda do setor para 2024, medida em RPK (passageiros por quilômetros transportados), cresceu 10,8% em relação a 2023, enquanto a oferta ASK (assentos por quilômetros oferecidos) aumentou 10%. Na comparação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2023, a demanda cresceu 11,7%, enquanto a oferta aumentou 10,1%.

A demanda internacional do ano cresceu 15% em relação a 2023, enquanto a oferta cresceu 14,8%. Já a demanda internacional de dezembro foi 14,6% maior que a de dezembro de 2023, enquanto a oferta internacional do mês cresceu 13,5% em relação a dezembro de 2023.

Finalmente, a demanda doméstica de 2024 cresceu 5% em relação a 2023, com a oferta registrando crescimento de 3,6%. A demanda doméstica do mês de dezembro foi 7,6% maior que a registrada em dezembro de 2023, enquanto a oferta do mês foi 5,5% maior que a de dezembro de 2023.

— Veja os aeroportos mais movimentados do País em 2024 (em total de passageiros):

* Guarulhos (SP) – 42,7 milhões

* Congonhas (SP) – 22,8 milhões

* Brasília (DF) – 14,9 milhões

* Galeão (RJ) – 14,2 milhões

* Viracopos (SP) – 12,1 milhões

* Confins (MG) – 11,9 milhões

* Recife (PE) – 9,5 milhões

* Salvador (BA) – 7,3 milhões

* Santos Dumont (RJ) – 6 milhões

* Curitiba (PR) – 5,6 milhões.

