Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2022

Mercado Público de Porto Alegre Foto: Joel Vargas/PMPA Mercado Público de Porto Alegre. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Nesta segunda-feira (31) termina a escuta pública para a escolha da Marca de Porto Alegre. São três opções: Caminhos, Formas e Horizontes, criadas por um coletivo voluntário de designers a partir das percepções de mais de uma centena de pessoas de diferentes grupos da capital gaúcha.

Cidades Amsterdam (I Am sterdam) e Nova York (I Love NY) a países, como Israel (Startup Nation) são referências positivas de uso de marca ou place branding, como é conhecido entre os profissionais da área de design. Na capital gaúcha, esse trabalho começou em 2018 como um dos projetos escolhidos pela Mesa do Pacto Alegre, entidade criada com o objetivo de melhorar a imagem da cidade e autoestima dos cidadãos para atrair e promover investimentos, reter talentos através de diferentes ações e a promover num mundo globalizado.

Para Luiz Carlos Pinto da Silva, Secretário Municipal de Inovação e coordenador do Pacto Alegre, “a construção do projeto Marca de Porto Alegre foi sedimentado a partir dos valores mais importantes que norteiam o Pacto: o fazer compartilhado, a possibilidade de engajamento múltiplo e a validação coletiva”, destacou.

A escolha da marca a partir da participação popular é um dos diferenciais do projeto da Capital. “Fizemos questão de consultar a comunidade, desde o desenvolvimento até a escolha final das opções desenvolvidas. É a construção de uma marca de todos para todos, de uma forma democrática e representativa”, explica Daniela Lompa Nunes, diretora da Purpous Marcas com Alma e uma das líderes deste projeto.

A escolha e o reconhecimento público da Marca de Porto Alegre pretendem desencadear e possibilitar uma série de benefícios para a cidade, como:

– Construir e melhorar sua reputação;

– Cultivar orgulho e engajamento da população;

– Aumentar a capacidade de captar a atenção de audiências nacionais e internacionais;

– Atrair e fomentar o fluxo turístico na Serra Gaúcha e demais regiões do Estado que chega através do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

– Dar suporte e complementar esforços de recrutar e atrair investimentos e talentos na nova economia;

– Promover a cidade como um lugar dinâmico para viver, curtir, aprender e trabalhar.

A votação pode ser acessada no site www.marcapoa.com.br. O anúncio oficial da marca escolhida será realizado no dia 17 de fevereiro, no Farol Santander (Rua 7 de Setembro, 1028 – Centro Histórico – Porto Alegre).

