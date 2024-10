Política “Voto envergonhado” pode favorecer Pablo Marçal? Analistas afirmam que sim

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2024

Marçal capta o sentimento antissistema, mas, ao mesmo tempo, adota um comportamento estrondoso. Foto: Divulgação

O candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, tem potencial para obter mais votos nas urnas do que o indicado até agora pelos institutos de pesquisa. Especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S.Paulo destacam que o chamado “voto envergonhado”, impulsionado pelo estilo agressivo adotado por Marçal na campanha, e o elevado número de eleitores indecisos aumentam as chances de subnotificação nas intenções de voto do influenciador – o que poderia viabilizar sua ida ao segundo turno.

Para Yuri Sanches, diretor de política do Instituto AtlasIntel, o comportamento controverso e socialmente reprovável de Marçal resulta no chamado “voto envergonhado” – quando eleitores, por “vergonha” ou “medo” de uma reação negativa, evitam declarar sua intenção de voto em pesquisas eleitorais. “Existe uma parte do eleitorado que, diante das controvérsias, especialmente em pesquisas com interação humana, como as realizadas por telefone ou presencialmente, não se sente confortável em declarar seu voto ao entrevistador. Esse movimento acaba não sendo captado.”

O professor de ciência política da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte (EUA) e pesquisador da Quaest Frederico Pereira, acrescenta que, além de ter um perfil que favorece o voto envergonhado, o influenciador se destaca por sua forte presença nas redes sociais, o que lhe confere uma capacidade maior de atrair e engajar o eleitorado indeciso na reta final das eleições, em comparação com os demais candidatos.

Pereira ressalta ainda que é provável que parte desse voto envergonhado esteja entre os indecisos, tornando esse grupo fundamental para definir quais concorrentes irão para o segundo turno.

O cientista político João Feres, coordenador do Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública (Lemep) do IESP/Uerj, que realiza pesquisas qualitativas sobre o eleitorado do candidato do PRTB, avalia que a alta rejeição tende a estimular o voto envergonhado.

“Marçal se encaixa bem nessa categoria de candidato. Ele capta o sentimento antissistema, mas, ao mesmo tempo, adota um comportamento estrondoso, com um código social muitas vezes considerado inaceitável. Esses fatores levam algumas pessoas a querer votar nele, mas com vergonha de admitir. Boulos, por exemplo, não se encaixa nesse perfil, apesar da alta rejeição”, disse. (AE)



