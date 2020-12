Colunistas Vulnerabilidades e incidentes na rede

Por Walmor Parente | 3 de dezembro de 2020

O número de ataques cibernéticos – incidentes e vulnerabilidades – às redes do Governo cresceu nos últimos meses. Conforme dados do Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR-Gov), vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, este ano já foram 2.269 registros de vulnerabilidades que, após processo de triagem, são classificadas como fragilidade das redes de computadores que permitem a “exploração maliciosa e acessos indesejáveis ou não autorizados”

Notificações

Além das vulnerabilidades, o GSI registra mais de 22 mil notificações, sendo 5,2 mil incidentes (eventos que, após processo de triagem, são caracterizados como adverso, confirmado ou sob suspeita).

Vazamento

Entre os incidentes confirmados, 324 estão classificados como “vazamento de informação” e mais de mil como “fraude”. Em novembro, o órgão do GSI emitiu dois alertas contra “ações maliciosas para criptografar arquivos ou bancos de dados de instituições”.

Coronelismo

Na carta enviada ao Supremo Tribunal Federal contra a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), dez partidos afirmam que o sistema representativo brasileiro não “comporta o coronelismo parlamentar”.

Sucessão

As legendas que assinam o documento somam, na Câmara, 190 deputados – bancada alinhada ao líder do PP, Arthur Lira, que pretende se lançar à sucessão de Rodrigo Maia. O Supremo Tribunal Federal decide na sexta se Maia e Alcolumbre poderão tentar a reeleição.

Arraes

Derrotada pelo primo João Campos (PSB) na disputa pela Prefeitura do Recife, Marília Arraes nega, por ora, a intenção de se candidatar ao governo do Estado em 2022. À Coluna, a petista diz que vai continuar a se dedicar a seu mandato de deputada federal “inclusive com perspectiva de candidatura à reeleição”.

Vídeo

A reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na terça, 1º, contou com participação atípica. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, entrou no encontro por videoconferência para defender a redução da tarifa de energia cobrada no Amapá.

Unanimidade

Foi prontamente atendido: a diretoria da Agência aprovou, por unanimidade, a redução de 4,12% no valor da tarifa da energia elétrica no Estado para os próximos 12 meses.

Aglomeração

Alheios ao aumento de casos de Covid-19, vereadores e prefeitos eleitos fazem peregrinação pelo Congresso Nacional. Além da aglomeração nas filas e entradas dos anexos, ocupam recepções de gabinetes que mantêm alguns servidores em trabalho presencial.

Santuário

O Santuário Nacional de Aparecida posiciona à Coluna que, no momento, não há nenhum religioso com testagem positiva para o novo coronavírus. Afirma ainda que segue as orientações das autoridades sanitárias, no que se refere aos cuidados com a saúde dos Missionários Redentoristas que atuam na Basílica.

Contrato

O PT pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue a possibilidade de crime de corrupção na contratação de Sérgio Moro pela empresa norte-americana de consultoria Alvarez & Marsal. Secretário-geral do partido, o deputado Paulo Teixeira (SP) quer que sejam apurados “valores e condições” do contrato.

Importação

A associação que representa importadores de veículos, Abeifa, enviou à Secretaria Especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia ofício solicitando a redução do imposto de importação dos atuais 35% para 20%. “O setor está no limite da exaustão financeira”, diz a entidade.

