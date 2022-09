Tecnologia WhatsApp está próximo de ganhar recurso para enquetes

Ainda não dá prazo sobre quando as enquetes chegarão ao popular mensageiro da Meta. (Foto: Agência Brasil)

O WhatsApp Beta para Android começou a exibir uma prévia de como deve funcionar o recurso de enquetes. A adição permitirá tomar decisões democráticas ou saber a opinião das pessoas sobre algo em específico.

A versão 2.22.10.11 traz uma nova opção no menu de ações do bate-papo, aquela que aparece ao tocar no clipe de papel. Curiosamente, ela está no local onde fica a opção de pagamento, logo pode mudar de lugar antes do lançamento.

Prints de tela compartilhados pelo site especializado WABetaInfo mostram a interface com suporte a uma pergunta e até 12 opções de resposta. O recurso ainda não está operacional, mas dá para ter uma boa ideia dos planos do mensageiro.

Ao que parece, o recurso deve ser usado tanto em chats individuais quanto em grupos, sendo que estes serão controlados pelos administradores. No exemplo mostrado pelo WABetaInfo, a opção de enquetes surgiu em um bate-papo com uma única pessoa.

Interação

O posicionamento estratégico, em um local onde as pessoas acessam para enviar arquivos, pode ajudar na popularidade das enquetes. Talvez não vá ser muito usado em conversas diretas com uma pessoa ou em grupos com pouca gente, porque é mais fácil perguntar os demais acham, mas pode ser ótimo para grupos com dezenas ou centenas de membros.

Por enquanto, somente a versão 2.22.20.11 para Android foi vista — de modo bem restrito —, mas o WhatsApp deve lançar em breve algum teste para o iOS e desktop/web. Ainda não dá prazo sobre quando as enquetes chegarão ao popular mensageiro da Meta.

Instagram, Telegram e Twitter são alguns exemplos de plataformas que possuem recursos de pesquisa similares há anos. Mas o WhatsApp deve introduzir essa possibilidade com um dos trunfos das Comunidades, prevista para desembarcar em 2023 no Brasil e que deve oferecer uma experiência aprimorada de gestão de múltiplos grupos.

