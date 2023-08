Tecnologia WhatsApp ganha atualizações: silenciar chamadas, mensagens de vídeo e maior controle de privacidade

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Opções para restringir ligação de números desconhecidos e mensagens em vídeo estão entre as novidades. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp atualizou e disponibilizou novos recursos para os usuários no Brasil. Agora é possível compartilhar fotos em alta definição. Também estão disponíveis o recurso de verificação de privacidade e a opção de silenciar ligação de desconhecidos.

Há, também, a possibilidade de enviar mensagens de vídeo. Além disso, uma conversação com seu próprio número (bloco de notas) é uma outra novidade.

Veja abaixo como usar os novos recursos:

*Como utilizar imagens em HD?

Para enviar uma imagem em alta definição pelo WhatsApp, basta escolher o arquivo e selecionar o botão “HD” na tela com os outros recursos de edição do aplicativo. Se o ícone estiver desativado, a foto será enviada no que o app chama de “qualidade padrão”.

Segundo a Meta, empresa responsável pelo aplicativo de mensagem, as fotos em HD ainda serão um pouco compactadas para garantir que o envio e o recebimento ainda sejam rápidos.

Por exemplo, caso receba alguma imagem em HD, poderá escolher, caso a caso, se deseja manter a versão padrão (com uma qualidade menor) ou atualizá-la para HD.

*Como silenciar chamadas de desconhecidos?

– No canto superior direito da tela principal, clique nos três pontos;

– Depois, clique em “configurações” e, em seguida, “privacidade”;

– Selecione “silenciar pessoas desconhecidas”.

O recurso foi criado para maior privacidade e controle sobre suas chamadas recebidas. Ele ajuda a excluir automaticamente spam, fraudes e chamadas de pessoas desconhecidas para uma maior proteção.

*Como usar a verificação de privacidade?

– No canto superior direito da tela principal, clique nos três pontos;

– Depois, clique em “configurações” e, em seguida, “privacidade”;

– Clique em “verificação de privacidade”.

O recurso para verificar privacidade tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas conheçam as opções de proteção do aplicativo.

A opção “Iniciar verificação”, nas configurações de privacidade, levará você a diversas camadas de privacidade que reforçam a segurança das suas mensagens, chamadas e informações pessoais.

*Como enviar mensagens de vídeo no WhatsApp?

– Abra uma conversa no WhatsApp;

– Depois, toque no botão de mensagem de áudio para trocar para o de vídeo;

– Mantenha o botão pressionado para gravar ou deslize para cima para bloquear e gravar com as mãos livres.

O WhatsApp explica que os vídeos serão reproduzidos automaticamente no modo silencioso quando forem abertos na conversa. E, ao tocar nele, o som será ativado.

