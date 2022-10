Tecnologia WhatsApp pode aumentar para mais de mil o números de membros de grupos

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Em junho, o app começou a testar chats com até 512 pessoas. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp pode aumentar a quantidade de participantes em grupos, passando de 256 para 1.024 membros, segundo indicou o portal especializado WABetaInfo nesse domingo (9). A novidade, que ainda não tem previsão de lançamento oficial, foi vista nas versões de testes do aplicativo para Android e iPhone (iOS).

No Brasil, porém, por causa de uma decisão feita entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Meta, empresa dona do mensageiro, ela deve ser disponibilizada apenas após as eleições – isto é, caso a alteração de fato chegue à versão estável do WhatsApp.

Esta não é a primeira vez neste ano que o WhatsApp amplia a quantidade de membros em grupos. Em junho, o app começou a testar chats com até 512 pessoas, o dobro da quantidade atual disponível no mensageiro – que, por enquanto, comporta até 256 participantes.

Caso realmente chegue à versão oficial do WhatsApp, a novidade, como o recurso de Comunidades, ampliaria muito o número de pessoas em um único grupo – o que preocupa especialistas em desinformação. Isso porque, caso seja realmente aplicada, a mudança aumentaria o fluxo de distribuição de conteúdos pelos chats – o que pode impactar a quantidade de fake news e outros materiais desinformativos disseminados no app.

O aumento está sendo liberado aos poucos para a base de usuários do beta, mas, segundo indica o site WABetaInfo, é possível que esteja sendo testado apenas em alguns países. Caso você seja um testador, é necessário verificar se há alguma atualização pendente do aplicativo para você. Veja aqui como fazer isso.

Outras novidades

Além de testar um aumento no número de participantes em grupos, o WhatsApp está trabalhando em uma série de novos recursos no app, segundo indicam rumores no WABetaInfo. As principais funções em desenvolvimento são as enquetes, que podem chegar ainda em 2022 ao mensageiro, e o bloqueio de captura de tela em mídias de visualização única, anunciado em agosto deste ano.

Outras novidades menores, como a inclusão de um novo ícone de câmera, também podem chegar ao aplicativo. Ainda não se sabe ao certo como esses recursos funcionarão na versão oficial do WhatsApp, nem quando serão lançados.

