WhatsApp pode ganhar função para gerar imagem com inteligência artificial a partir de foto

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

A nova função faz parte do Meta AI, pacote de recursos que utiliza a IA em diversas funcionalidades dos aplicativos. (Foto: Freepik)

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova ferramenta com o uso de inteligência artificial (IA) chamada “Imagine Me”, que poderá gerar imagens do usuário a partir de um conjunto de fotos do rosto dele, capturadas no app.

A nova função faz parte do Meta AI, pacote de recursos que utiliza a IA em diversas funcionalidades dos aplicativos da empresa e que deve chegar ao Brasil neste mês de julho. O experimento foi descoberto pelo site WABetaInfo e está em desenvolvimento na versão beta 2.24.14.13. do mensageiro para Android.

Detalhes

Um print revelado pelo site WABetaInfo mostra que, para gerar as imagens com inteligência artificial, será necessário capturar previamente uma série de selfies que mostrem o rosto do usuário em detalhes. Essas fotos servirão como banco de dados para a IA gerar as imagens futuras. A captura deverá ser feita no próprio WhatsApp, por meio das configurações. “Imagine-se como qualquer coisa. Tire fotos uma única vez e, depois, imagine-se em qualquer cenário, desde uma floresta até o espaço sideral”, diz uma mensagem exibida na página de captura das fotos.

Nessa mesma tela de configuração, o WhatsApp exibe ilustrações que teriam sido criadas com o recurso. São mostradas fotos de pessoas em uma floresta, em um cenário futurista e com flores na cabeça, exemplificando o que a ferramenta conseguiria fazer. Após a captura das fotos, bastaria digitar, no chat do Meta AI, o termo “Imagine Me”, acompanhado da descrição do lugar ou situação desejados. O sistema, então, desenvolveria a imagem usando como base as fotografias registradas anteriormente.

Na prática, o usuário teria que digitar comandos como “Me imagine no fundo do mar brincando com peixes e caranguejos” para a IA criar essa imagem rapidamente, reproduzindo a aparência do indivíduo no cenário informado. O print revelado pelo site estrangeiro também detalha que será possível usar o comando em outros chats, mencionando o “@Meta AI”, seguido da mesma expressão “Imagine Me”.

Nos testes do novo recurso, o WABetaInfo verificou que a função “Imagine Me” será opcional, ou seja, o usuário poderá optar por usá-la ou não, sendo necessário habilitar a função manualmente nas configurações e captar as fotos do rosto deliberadamente antes de qualquer ação por parte do aplicativo. Além disso, o proprietário da conta poderá excluir as fotos do seu rosto a qualquer momento, por meio dos próprios ajustes do Meta AI.

Essa preocupação com a privacidade dos usuários do WhatsApp pode estar relacionada à polêmica criada em torno do uso de dados fornecidos pelos indivíduos para desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial da Meta. A empresa diz que, em relação à criação de imagens com IA, o comando é processado separadamente dos chats, e que a imagem gerada pela tecnologia é compartilhada de forma automática na conversa, garantindo a preservação da privacidade. A companhia de Mark Zuckerberg também diz que o Meta AI não pode ler mensagens trocadas no app.

No último dia 16, vale lembrar, a Meta adicionou à sua política de privacidade a coleta de informações públicas para treinar o sistema de inteligência artificial. Autoridades brasileiras, porém, afirmam que a big tech não notificou usuários das redes sociais da empresa e poderia estar se beneficiando sem oferecer uma contrapartida que justificasse a medida.

Na terça-feira (2), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) determinou que a Meta suspenda a coleta de dados da política de privacidade no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Vale ressaltar, porém, que, embora o Meta AI já seja realidade em alguns países, o recurso Imagine Me está em fase de testes e não tem previsão de lançamento oficial dentro do WhatsApp ou outros aplicativos da Meta, seja lá fora ou aqui no Brasil.

