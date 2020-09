Magazine Whindersson pede amor para dormir de conchinha: “Deus, sou eu de novo”

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

O humorista "orou" neste domingo (20) por meio de seu Twitter pedindo alguém para dormir junto Foto: Reprodução O humorista "orou" neste domingo (20) por meio de seu Twitter pedindo alguém para dormir junto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Whindersson Nunes está disposto a encontrar um novo amor. Solteiro desde o fim de abril, quando ele e Luísa Sonza anunciaram o divórcio, o humorista “orou” neste domingo (20) por meio de seu Twitter pedindo alguém para dormir junto.

“Oi, Deus, sou eu de novo”, escreveu ao postar um vídeo de um casal dormindo de conchinha debaixo do cobertor.

Ele, que curte férias no México, saiu do Brasil pouco tempo depois de sua ex anunciar o namoro com Vitão. Após reagir à novidade com “sofrência”, Whindersson chegou a receber apoio de Marília Mendonça: “Precisando, tamo aí”.

