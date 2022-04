Últimas Will Smith renuncia à Academia do Oscar e diz que “traiu a confiança” da instituição

1 de abril de 2022

A renúncia significa que o ator não vai mais poder participar do processo de votação do Oscar. Foto: Reprodução

Will Smith anunciou nesta sexta-feira (1) que renuncia como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A decisão foi tomada por causa do tapa dado pelo ator no comediante Chris Rock no Oscar 2022, no domingo (27).

“Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da Academia e aceitarei integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris (Rock), sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa”, afirmou o ator em comunicado.

“Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, estou renunciando da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão.”

A renúncia significa que o ator não vai mais poder participar do processo de votação do Oscar, mas ele ainda pode ser indicado, já que não é necessário ser membro da Academia para concorrer.

“Recebemos e aceitamos a renúncia imediata do senhor Will Smith da Academia”, afirmou a instituição em comunicado. “Vamos continuar com nossos procedimentos disciplinares contra o senhor Smith por violações dos Padrões de conduta da Academia, antes da nossa próxima reunião de conselho no dia 18 de abril.”

Desde a premiação, na qual Will ganhou o Oscar de melhor ator por “King Richard: Criando campeãs”, a entidade abriu processo disciplinar contra o ator, que poderia ter sido expulso, suspenso ou sofrido outro tipo de punição.

Na segunda-feira (28), após ter pedido desculpas à Academia durante seu discurso de agradecimento na premiação, Will se desculpou também com Rock.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreveu ele na ocasião.

